نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سلوى محمد علي: سعيدة بتكريمى فى مهرجان المسرح المصري والراجل يحب الست الأقل منه دائمًا(خاص) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعربت الفنانة القديرة سلوى محمد علي عن سعادتها العارمة فى تصريحات خاصة للفجر الفني عن تكريمها فى مهرجان القومى للمسرح المصرى قائلة “ أنا سعيدة جدًا بأن الوزير اهتم بفكرة توثيق وأرشفة المسرح، كما أنني ممتنة لتكريمي، لأنه تكريم لجهود استمرت من 20 إلى 25 عامًا لم يكن أحد يعلم عنها شيئًا، هذه المرحلة تمثل جزءًا هامًا من حياتي، تمتد لأكثر من 20 عامًا، وهناك العديد من الأشخاص الذين شاركوني فيها”

و أشارت “ بعضهم قد رحلوا عنّا، مثل المخرج محمد أبو السعود كما أن هناك أشخاصًا آخرين مثل خالد صالح (رحمة الله)، خالد الصاوي، معتز عبد الصبور، محمد عبد الخالق، نورا أمين، رشا عبد المنعم، وأسماء كثيرة أخرى”

الفنانة القديرة سلوي محمد علي ومراسلة دوت الخليج أميرة محمد

وأردفت حديثها “ وأيضًا هناء عبد الفتاح عمل كثيرًا في المسرح، وكذلك أحمد عطار وعهد فتحي، هناك أسماء كثيرة قد لا يعرفها الجمهور، ولكنها قدمت إسهامات كبيرة. كما أن منحة البطراوي دعمتنا بشكل كبير، وخاصة في تعلم كيفية إنتاج أنواع جديدة من المسرح”

وتحدثت عن مسلسلها الجديد “ الوصفة السحرية ” سعيدة بردود الأفعال أما عن الجواز والوصفة السحرية، فيوجد وصفة سحرية بالتأكيد ولكن تختلف من ثقافة فالرجل العربى يبحث عن السيدة الأقل منه وتكون جميلة "

أما عن مسلسل “ أشغال شقة ” فعلقت " بدأ تحضير كتابة الجزء الثاني من المسلسل و أنا سعيدة بالمشاركة فهذا العمل خاصةً مع هشام ماجد أنا دائمًا معجبة جدًا بهشام ماجد وشيكو وأحمد فهمى، وأشيد بهذا الجروب وأحب أعمالهم جدًا مثل "ابن أمه"، "حملة فريزر"، و"ورقة شفرة".

و كشفت عن أغرب موقف تعرضت له من الجمهور قائلة “ عندما كان زوجى بالعناية المركزة كان يأتي الجمهور ليتصور معى”