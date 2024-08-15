مخرج "الملحد": الفيلم مش هيتعرض في معاده.. وصناع العمل خسروا كتير جدا

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن المخرج محمد العدل تأجيل عرض فيلم "الملحد" لأجل غير مسمى، وذلك عبر صفحته الشخصية موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك".

وكتب محمد العدل عبس صفحته الشخصية: "بعتذر لكل اصدقائي اللي عزمتهم علي العرض الخاص لفيلم الملحد.. العرض مش هيتعمل في ميعاده.. والفيلم مش هينزل في ميعاده.. والحقيقة معرفش ليه … الاجابة عند السيد الرقيب علي المصنفات الفنية"

وتابع: "الفيلم جاهز للعرض.. وانتهت جميع مراحله من مونتاج ومكساج وتصحيح الوان والرقابه اديتله ترخيص بالعرض بعد شهور من المشاهدات.. بل وصل الامر اني نزلت صورت مشهد مضاف والمنتج احمد السبكي صرف كتير علي دعاية الفيلم في الشوارع بناءا علي هذا الترخيص..و رجع شال الدعاية تاني للاسف ودي خسارة فادحة وده ينفي تماما الهراء بتاع اصل الصناع بيعملوا دعاية رخيصة للفيلم".

أحداث فيلم الملحد

و تدور أحداث فيلم “الملحد” حول الشاب أحمد حاتم الذي يتجه إلى الإلحاد بسبب تشدد والده الديني وتعصبه مما جعل إبنه يتجه إلى الإلحاد والكفر، وتقف ومن ثمّ تدور باقي أحداث العمل في إطار من الإثارة والتشويق.

أبطال فيلم الملحد

ويشارك في بطولة فيلم الملحد كوكبة كبيرة من نجوم ونجمات الفن المصري على رأسهم الفنان محمود حميدة، أحمد حاتم، حسين فهمي، صابرين، شيرين رضا، تارا عماد، الراحل مصطفى درويش، أحمد السلكاوي، وآخرين من النجوم، والعمل من تأليف الكاتب إبراهيم عيسى وإخراج ماندو العدل وإنتاج أحمد السبكي.