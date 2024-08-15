نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجمعة.. حمزة نمرة يحيي حفلا غنائيا في مهرجان العلمين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد المطرب حمزة نمرة لإحياء حفلا غنائيا، ومن المقرر إقامته يوم الجمعة المقبلة، ضمن مهرجان العلمين على مسرح "يو أرينا".

ومن المقرر أن يقدم حمزة نمرة مجموعة من اغانية المميزة التي يتفاعل معها الجمهور الجديدة والقديمة ومنها: "داري ياقلبي، رياح الحياة، الواقعة الأخيرة، يامظلوم، فاضي شوية، تذكرتي".

أخر أعمال حمزة نمرة

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنان حمزة نمرة أغنية يا سفينة والتي احتلت المركز الثالث على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، بنسب مشاهدة مرتفعة في أقل من 24 ساعة من طرحها.

وتقول كلمات الأغنية: “بوصلة شاكك في اتجاهها دوامات في البحر جاية واللي بيطمن لي قلبي في السفر صورتك معايا توهة والمشهد ضبابي كل مدى الليل يليل يمكن الحيلة قليلة بس أملي مش قليل رايحة بينا فين يا رحلة وفين هترسي يا سفينة كل مدى الموج بيعلى وإمتى نوصل المدينة رايحة بينا فين يا رحلة وفين هترسي يا سفينة كل مدى الموج بيعلى وإمتى نوصل المدينة بكرة مش مضمون وأصلا النهار ده حيرة أكثر هو قلقي من نصيبي عمره قدم ولا أخر دفة المركب يا دايرة كعبي طول العمر داير آه يا قبطان روحه حايرة كل رحلة وليها آخر رايحة بينا فين يا رحلة وفين هترسي يا سفينة كل مدى الموج بيعلى وإمتى نوصل المدينة رايحة بينا فين يا رحلة وفين هترسي يا سفينة كل مدى الموج بيعلى وإمتى نوصل المدينة وصليني يا موجة عايش فعلا المجهول يخوف قلبي آه من بكرة كاشش بس بيحاول يقدف الغريق كان تحت رجلي شفت ياما ناس بتغرق لو يوميها حد حاول جايز المكتوب هيفرق رايحة بينا فين يا رحلة وفين هترسي يا سفينة كل مدى الموج بيعلى وإمتى نوصل المدينة رايحة بينا فين يا رحلة وفين هترسي يا سفينة كل مدى الموج بيعلى وإمتى نوصل المدينة رايحة بينا فين يا رحلة كل مدى الموج بيعلى رايحة بينا فين يا رحلة وفين هترسي يا سفينة كل مدى الموج بيعلى”.