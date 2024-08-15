نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد انتهاء مفترق طرق..ماجد المصري يوجه رسالة للجمهور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



حرص الفنان ماجد المصري على توجيه رسالة لجمهوره بعد إنتهاء مسلسل مفترق طرق، وذلك من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.



ونشر صورة له معلقًا: "أحب اعرف رايكم في مفترق طرق وشكرا لكل من تابع المسلسل".



تفاصيل شخصية ماجد المصري في مفترق طرق

ويجسد خلال أحداث المسلسل شخصية عمر وهو محافظ وزوج هند صبري، ويتورط في قضايا فساد وفضائح جنسية يدخل بسببها السجن، الأمر الذي يدخل هند في أزمات عديدة وتضطر للعودة مرة أخرى إلى عملها كمحامية بعد غياب سنوات عن الحياة المهنية.



أحداث مسلسل "مفترق طرق"



ويتكون مسلسل "مفترق طرق" من 45 حلقة، وهو مأخوذ من سيناريو عمل أجنبي حيث أنه مأخوذ عن المسلسل الأمريكي "The Good Wife"، وتدور أحداث المسلسل حول أليسيا فلوريك زوجة محامي كبير يدخل السجن بسبب فضيحة وقضايا فساد، وتتوالى الأحداث.



آخر أعمال ماجد المصري



وكان آخر أعمال ماجد المصري هو مسلسل محارب مع حسن الرداد وأحمد زاهر، ودارت أحداث العمل في إطار اجتماعي تشويقي شعبي، وشارك في بطولته ناهد السباعي، نيرمين الفقي، سلوى عثمان، سماء إبراهيم، ملك أحمد زاهر، ومحمود ياسين جونيور، والمسلسل من تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكي.

أحداث محارب

وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، حول الشاب محارب القادم من الصعيد ويعيش مع أسرته في القاهرة، وتغيير حياته تمامًا، بعد وفاة والده، فيضطر للعمل لإعالة أسرته حتى يكتشف سرًا كبيرًا يغير مسار حياته،