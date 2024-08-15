بعرض استعراضي.. تامر حسني يتألق بـ أغنية معلمين من حفل الرياض

القاهرة - محمد ابراهيم -

نشر تامر حسني من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام فيديو من حفل الرياض بعرض استعراض مبهر لأغنية معلمين.

أعمال في انتظار تامر حسني

يواصل الفنان تامر حسني تصوير فيلمه الجديد الذي يحمل عنوان "ريستارت" وهو من بطولة تامر حسني وهنا الزاهد بعد النجاح الذي حققاه معا من خلال فيلم "بحبك" ومن المقرر طرح فيلم ريستارت في السينمات خلال الفترة المقبلة، وهو من بطولة نخبة من نجوم ونجمات الفن المصري إلى جانب هنا الزاهد وتامر حسني وهم: باسم سمرة، محمد ثروت، وآخرين من النجوم، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.



كلمات أغنية معلمين

ما هو مش كده

ما هو برضه ميصحش نكون جامدين كده

جامدين أو ي ورايقين أو ي

ومعلمين على ناس أو ي

مش ذنبنا يشيلوا مننا

وحاجات كده كده كده

لما القمر يبان عادي يكتر الكلام

خلوا اللي يقول يقول

ما هو مين ده يوقعه

مش باين صوتكوا ليه

ولا إحنا فوق أو ي

طب واقفين تحت ليه

ما تيجولنا ما تطلعوا

زعلت.. طب معلش

لا متقفش.. طيب حاضر

طب هاعمل عادي

مش عايزك تزعل

أنا عايزك فاكك

أنا عايزك رايق

أنا عايزك هادي

ده في جز وزمزقة

ده في بص وبحلقة

لا ده إحنا معلمين على ناس كتير

كتير بقى

يا ساتر مش كده

دي خلاص بانت كده

لا ده إحنا معلمين على ناس كتير

كتير كده.. مين ها

مش سامعين صوتكوا ليه

هنعلي على اللي يعلي علينا وهنعلم عليه

ما تعلو الطبلة شوية

كده ولعت ولا إيه

مين ها.. مش سامعين صوتكوا ليه

هنعلي على اللي يعلي علينا وهنعلم عليه

لينا في الجمدان علامات

عننا بيقولوا حكايات

ده كلامكوا تمامه سكات

ولا مين يهزنا

علينا سقف الولعان

جمدان وعليه جمدان

وإن عوزتوا نعلي كمان

هنعلي وتزعلوا مننا

طب معلش.. لا متقفش

طيب حاضر.. طب هاعمل عادي