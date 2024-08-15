نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. هند سعيد صالح تتصدر تريند "جوجل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت هند سعيد صالح تريند محرك البحث “جوجل”، بعد أيام من ذكرى رحيل والدها التي وافقت الأول من شهر أغسطس، حيث شاركت جمهورها بمنشور لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، عن المونتير الكبير الراحل سعيد الشيخ.

منشور هند سعيد صالح

وكتبت هند سعيد صالح، في منشورها عبر فيسبوك: "بوست فى حب الأستاذ الكبير اللى لقب ب ( أبو المونتاج ) الفنان المونتير " سعيد الشيخ " اللى علم كل كبير وصغير المهنة حتى بعد وفاته اللى كان ليا الشرف انى لحقته ودرسلى فى المعهد العالى للسينما واللى فى يوم من الأيام تشرفت إنه قالى أنا برفعلك القبعة بسبب نعومة قطعاتك.. شهادة تكفينى العمر كله.. الله يرحمك يا أستاذ سعيد ويغفرلك ويجعل مثواك الجنة".

أبرز المعلومات عن سعيد صالح



ولد سعيد صالح في قرية "مجيريا" بمحافظة المنوفية في مصر في 31 يوليو 1940، وحصل على ليسانس الآداب في عام 1960. عمل في مسرح التلفزيون وقدم العديد من العروض المسرحية.

وقدم صالح العديد من الأعمال المسرحية والتلفزيونية والسينمائية، وشارك في العديد من الأعمال المشهورة مع عدد من نجوم الفن في مصر، بما في ذلك عادل إمام. ويذكر أن صالح كان يعشق المسرح ويعتبر نفسه "فتى المسرح"، وكان يؤكد دائمًا على تعلقه الشديد بهذا الفن.

