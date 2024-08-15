لهذا السبب.. جميلة عزيز تتصدر تريند "جوجل"

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنانة جميلة عزيز تريند مؤشر البحث جوجل، بعد إصابتها بمرض سرطان الثدي مرة ثانية، وتعيش حالة سيئة، بعد علمها بإصابتها بسرطان الثدي، وبدأت رحلة علاجها كما ستجري جراحة عاجلة لاستئصال الورم، مؤكدة أن الستات هذه المرة الثانية التي تصاب فيها بالسرطان لكن هذه المرة في الثدي.

أبرز المعلومات عن جميلة عزيز

كانت بداية جميلة عزيز من خلال المشاركة بالمسلسلات التلفزيونية منذ عام 1995، فهي تحمل من مدرسة ليسية الحرية اللغة الفرنسية وليسانس آداب قسم فرنسي جامعة عين شمس، وحاصلة على ماجيستير في الأدب الفرنسي من جامعة عين شمس ولديها خبره أيضا في مجال السياحة والإدارة حيث عملت اثناء دراستها في السياحة وفي شركة خدمات بترولية.



لكن لم تستطع أن توفق بين الكلية والعمل والمسرح كانت مسرحية بالعربي الفصيح فتركت عملها وتفرغت لدراستها وعملها في المسرح مع الأستاذ محمد صبحي مسرحية بالعربي الفصيح بعدها مسرحية ماما أمريكا مع الأستاذ محمد صبحي والفنانة هناء الشوربجي ومسلسل يوميات ونيس.

