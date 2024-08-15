نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل عرضها اليوم في مهرجان العلمين.. تعرف على تفاصيل مسرحية التلفزيون لـ حسن الرداد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد أبطال مسرحية التلفزيون بطولة الفنان حسن الرداد والفنانة إيمي سمير غانم، لتقديمها ضمن أحد أبرز فعاليات مهرجان العلمين الدولي في دورته الثانية، اليوم الخميس الموافق 15 أغسطس، ومن المقرر أن تستمر حتى 17 أغسطس.

قصة مسرحية التلفزيون



تدور أحداث مسرحية التلفزيون حول حفظي وكروانة، اللذين يجدان نفسيهما في تلفزيون سحري، ويتصارعان مع ديزني، لديهم عم يقدم له الهدايا ويكتشفون معه أشياء جديدة، من بينها ريموت قديم يمكنهم من خوض تجارب حياتية مختلفة، في إطار كوميدي خفيف.



آخر أعمال إيمي سمير غانم

والجدير بالذكر آخر أعمال إيمي سمير غانم في السينما فيلم عشان خارجين، بطولة حسن الرداد الذي عُرض عام 2016، من تأليف فادي أبو السعود وإخراج خالد الحلفاوي، وشارك فيه كل من بيومي فؤاد، طاهر أبوليلة، محمد علي رزق، حنان سليمان، نسرين أمين وآخرين، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي.

أحداث فيلم عشان خارجين



ودارت أحداث فيلم عشان خارجين، حول رمزي الدسوقي، الشاب المتهور في علاقاته مع النساء، يقرر رئيسه في العمل تعريفه على ابنته ليلى مراد، بغرض تزويجها له والتخلص من مشاكلها التي لا تنتهي، وعندما التقيا، رجل مجهول يترك حقيبة مليئة بالمال على طاولتهم، مما يقودهم إلى سلسلة لا نهاية لها من المطاردات والمغامرات الكوميدية مع صاحب الحقيبة.

