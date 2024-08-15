نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. مصطفى شعبان يتصدر تريند "جوجل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر إسم النجم مصطفى شعبان تريند محرك اابحث “جوجل”، بسبب عمله الدرامي الذي يشارك به في موسم شهر رمضان 2025.

ويشارك مصطفى شعبان في موسم رمضان 2025، بمسلسل يحمل اسم حكيم باشا وينتمي للدراما الصعيدية.

فيلم مصطفى شعبان الجديد



وعلى صعيد آخر، قرر مصطفى شعبان العودة إلى السينما بعد غياب 14 عامًا، منذ آخر فيلم لعب بطولته يحمل اسم الوتر الذي تم عرضه عام 2014، وتجري الآن الشركة المنتجة للفيلم اختيار مخرج العمل وباقي الأبطال، على أن يكون تصوير المشاهد بين مصر وأوروبا.

آخر أعمال مصطفى شعبان



والجدير بالذكر أن آخر أعمال مصطفى شعبان، مسلسل المعلم، الذي عرض في رمضان 2024، وحاز على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.



أبطال مسلسل المعلم



مسلسل المعلم بطولة: مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثي، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسي، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادي، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل، الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل.