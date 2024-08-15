مهرجان الغردقة لسينما الشباب يكشف عن بوستر دورته الثانية

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أحمد جودة - القاهرة - كشف مهرجان الغردقة لسينما الشباب عن بوستر دورته الثانية المقرر إطلاقها خلال الفترة من 19 وحتي 25 سبتمبر 2024

البوستر مستوحي من لوحة أهداها الفنان التشكيلي المصري الالماني عبده السيد عبده لرئيس المهرجان السيناريست محمد الباسوسي وهي إحدي لوحات معرضه الذي إستضافته مدينة ديسبورج الألمانية مؤخرََا.

عبده السيد عبده



يشار إلى أن عبده السيد عبده كان مغرمًا بالفن والرسم ودرس في الإسكندرية حتي أتم دراسته الثانوية وسنحت له الفرصة للسفر إلى ألمانيا عن طريق إحدى البعثات للدراسة الجامعية

درس الهندسة في جامعة آخن وقام بتمويل دراسته ومعيشته من رسم اللوحات الفنية وبيعها وأتيحت له في هذه الأثناء الفرصة للذهاب إلى فرنسا وهولندا لدراسة الأنواع المختلفة من الرسم الخاص بفنانين كبار مثل بيكاسو وموندريان وبراك وميرو

بعد تخرجه من الجامعة عين كمهندس في بلدية مدينة دويسبورج وأثبت جدارة كبيرة في المشاريع التي أسندت اليه، ثم قام بتأسيس شركته الخاصة في مجال الاستشارات الهندسية والإنشاءات المائية والمجتمعات العمرانية الحديثة ولكن ظل الفن والرسم جزء أساسي من حياته.

محمد الباسوسي



يقول السيناريست محمد الباسوسي رئيس المهرجان: تربطني صداقة قوية بالفنان العالمي عبده السيد عبده وعندما دعاني لحضور معرضه في ألمانيا شعرت بسعادة غامرة لأن العمل الهندسي لم يستغرقه من عشقه للفن ومن بين إبداعاته العديدة التي ضمها المعرض جذبتني هذه اللوحة التي أهداها للمهرجان.



وأضاف: اللوحة معبرة جدََا عن الحالة السينمائية فمن الممكن أن تري بطلة اللوحة أسطورة عروس البحر..أو إنسية وربما تراها جنية..ربما..وربما هذا كله أشبه بدخولك عالم سحر السينما ألوان مياة البحر الثلاثة متداخلة حولها كلما أبحرت إلى الأعماق تزداد زرقة المياة كما هى مياة بحر مدينة الغردقة مدينة شباب الفن والجمال.

نبذة عن مهرجان الغردقة لسينما الشباب

تنظمه مؤسسة فنون للثقافة والإعلام تحت رعاية وزارة الثقافة ووزارة الشباب والرياضة ومحافظة البحر الأحمر وشركة إير كايرو وتعقد دورته الثانية في الفترة من 19 وحتي 25 سبتمبر 2024 ويتضمن مسابقات لأفلام الشباب من الأعمال الأولي لمخرجيها ومؤلفيها أو تتناول قضايا خاصة بالشباب من الأفلام الطويلة والقصيرة ومسابقة لأفلام الطلبة كما يخصص المهرجان جائزة تحت عنوان الجائزة الخضراء تمنح للأفلام التي تدعم فكرة الحفاظ علي البيئة والمناخ.