نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حفلات متتالية في مهرجان القلعة لؤي وبلاك تيما ومشاركة دولية من البرتغال في محكي القلعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتوالى حفلات مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء الـ32 والذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد حيث يقام ثلاث حفلات على مسرح المحكي مساء السبت 17 أغسطس،

الأول في الثامنة مساءً، ويحييه فريق بلاك تيما بمجموعة من أعماله الخاصة التى حققت له قاعدة جماهيرية عريضة منها:" بحار، أخبار أهرام، يا حلو صبح، يا بيبان يا عالية، ميدلي كل مرة، علموني، إيه يعني، إنسان، يا صديق، قد المحيط، وينك، برنس الليالي، ست الحسن، إفلت زمام، عندي سر، علي شط النيل، جوبا.



تفاصيل الحفل

ويحيي الحفل الثانى فى التاسعة مساءً فريق "البالونا" البرتغالى الذى يقدم بأداء مميز باقة من مؤلفاتهم الموسيقية والغنائية التى تمزج بين قوالب وأساليب موسيقية مختلفة قديمه ومعاصرة مع القاءالشعر باللغة البرتغالية والمستوحاه من الثقافات القديمة طريق الحرير والبحر المتوسط بإستخدام الآت تقليدية قديمة من آسيا،وشمال إفريقيا والشرق الأوسط بجانب باقة من أغاني ألبومهم الأخير " ENNEAD" .

تفاصيل حفل لؤي

وفي العاشرة مساءً يتغنى الفنان لؤي بمصاحبة فرقته بمختارات من أعماله الخاصة بالإضافة إلى تترات المسلسلات والأعمال السينمائية التى ساهمت فى نجاحه وشهرته خلال مشواره الفنى منها "اه يا شوق، اه يا عيني يا ليل، من أولها، نقابل ناس، أنا كده، واحد من الناس، اخاف ليه، دقات قلبي، اللي تعبنا سنين في هواه، سمعني، آخر نسخة، مين فينا، بحبك، قلبت الدنيا، ولا ينفع.