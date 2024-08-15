استعدادًا للحفل.. محمود التركي ينتهى من أولى بروفات حفله الغنائي

القاهرة - محمد ابراهيم - انتهى المطرب العراقي محمود التركي من أولى بروفات الاستعداد لإحياء حفله الغنائي في الساحل الشمالي.

وأعرب محمود التركي عن حماسه لمقابلة جمهوره العربي والمصري وأن الحفلة بمثابة مقابلة للجمهور العربي والخليجي.

تفاصيل حفل محمود التركي

يذكر أن محمود التركي وصل إلى القاهرة الثلاثاء استعدادًا لإحياء حفله الأول بالعلمين الجديدة بمشاركة المطرب محمد نور.

ووصل التركي مطار القاهرة الدولي بصحبة مدير أعماله عمر البياتي وكان في استقبالهما المطرب محمد نور ومنظم الحفل المنتج ياسر الحريري.

ومن المقرر أن يفتتح محمود التركي جولنه الغنائية بحفل غنائي ضخم بالعلمين الجديدة مساء يوم الخميس داخل "Notch" بمشاركة المطرب محمد نور ومؤدي المهرجانات حسن شاكوش بعدها يعود للقاهرة لإحياء حفله الثاني داخل احد فنادق الزمالك.

وحقق التركي مؤخرًا نجاحًا كبيرًا الفترة الماضية بالعديد من الأغاني المميزة التي حقق صدي كبير بمصر والعالم العربي منها أغنية عاشق مجنون التي تخطت حاجز 240 مليون مشاهدة عبر موقع يوتيوب.

أغنية لا تقلي وأقلك

وطرح محمود التركي، مؤخرًا أغنية لا تقلي وأقلك، عبر قناته بموقع يوتيوب وتخطت حاجز المليون و400 ألف مشاهدة منذ طرحها، والأغنية من كلمات وتد، وألحان محمود التركي، توزيع عثمان عبود.