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الموسيقار عمرو سليم ومشاركة  أولي لحمزة نمرة فى مهرجان القلعة الدولى الـ٣٢

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القاهرة - محمد ابراهيم - تواصل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد في تقديم فعاليات الدورة 32 من مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء بحفلين متتاليين يقاما مساء الأحد ١٨ أغسطس على مسرح المحكي. 

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حفلات يوم الأحد 18 أغسطس 

 

ففي الثامنة مساء يوم الأحد 18 أغسطس يقدم عازف البيانو والموزع الموسيقى الشهير عمرو سليم بمصاحبة فرقته مجموعة مختارة من الحان الموسيقى العربية الخالدة التى أعاد صياغتها لتناسب آلة البيانو منها سهر الليالى، العوازل، طاير يا هوا وغيرها.

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عمرو سليم

حمزة نمرة 

 

وفي العاشرة مساءً يلتقي الفنان حمزة نمرة بجمهوره فى ظهوره الأول بالفعاليات وبمصاحبة فرقته يتغنى بباقة من أعماله التي حققت شهرة واسعة منها دارى يا قلبي، فاضي شوية، رياح الحياة، مولود سنة ٨٠،دوري يا دنيا، هنسى،لعله خير، الوقعة الأخيرة، خطير من تاني، القصة واللي كان، يا مظلوم وغيرها.

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حمزة نمرة 
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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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