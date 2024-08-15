نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترويجًا للمدينة والمهرجان.. قصور الثقافة تقدم عرض "العالم علمين" وسط إقبال كبير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ضمن برنامج الحفلات الصيفية لوزارة الثقافة، وبرعاية وتوجيهات الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة،أمس الأربعاء، أولى ليالي العرض الغنائي الاستعراضي "العالم علمين" على مسرح قصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية، وسط أجواء فنية مبهرة.

حضور مميز وإقبال جماهيري

شهد العرض الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، وبحضور قيادات الهيئة وفنانين ومثقفين وسط إقبال جماهيري كبير.

فكرة العرض وأهدافه

العرض غنائي استعراضي، وتدور فكرته حول أسرة تقرر الذهاب إلى المصيف ويقع اختيارها على مدينة العلمين الجديدة بعد أن علمت بمدى التغير الحادث بالمدينة التي تحولت من مجرد رمال مليئة بالألغام إلى وجهة سياحية عالمية ومدينة متكاملة تضم الخدمات كافة بالساحل الشمالي الغربي. وهناك يتغير انطباع الأسرة عن المدينة لتقرر البقاء والاستمتاع بقضاء الإجازة الصيفية في المدينة والمهرجان الكبير المقام بها.

دعم السياحة الثقافية

وقال "ناصف" إن العرض يأتي ضمن برنامج وزارة الثقافة ويستهدف الترويج والدعاية لمدينة العلمين الجديدة ومهرجانها الكبير الحافل الذي تشارك به قصور الثقافة للعام الثاني بعروضها الفنية المتنوعة، وذلك في سياق دعم السياحة الثقافية وإلقاء الضوء على الجهود والإنجازات الكبرى للدولة المصرية.

وأكد أن العرض سيطوف عدة محافظات أخرى خلال الفترة المقبلة ومنها مطروح والغربية والشرقية وغيرها.

أبطال العرض

"العالم علمين" إنتاج الهيئة العامة لقصور الثقافة، فكرة وألحان محمد مصطفى، إخراج محمد الطايع، استعراضات محمد ميزو، مادة فيلمية محمد المأموني، منفذ موسيقى وفيديو أدهم ولي، مخرج منفذ علي عثمان.

حضور قيادات ثقافية

شهد العرض أحمد درويش رئيس إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، سمر الوزير مدير عام المسرح، منال عبد السلام مدير عام الإقليم، عزت عطوان مدير عام فرع ثقافة الإسكندرية، وأماني علي مدير قصر ثقافة الأنفوشي ولفيف من القيادات الثقافية.

مشاركة قصور الثقافة في مهرجان العلمين

وتشارك هيئة قصور الثقافة بعروض الفنون الشعبية والموسيقى العربية لفرقها المتنوعة ضمن برنامج حافل لوزارة الثقافة في الدورة الثانية بمهرجان العلمين الجديدة بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وهو الحدث الترفيهي الأكبر في مصر والشرق الأوسط تحت شعار "العالم علمين" خلال الفترة من 11 يوليو وحتى 30 أغسطس، ويخصص 60% من أرباح المهرجان لصالح فلسطين.