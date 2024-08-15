نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العرض العالمي الأول لفيلم أمانة البحر بمهرجان ساو باولو السينمائي الدولي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشهد الفيلم القصير أمانة البحر للمخرجة هند سهيل عرضه العالمي الأول في مهرجان ساو باولو السينمائي الدولي للفيلم القصير في دورته الخامسة والثلاثين والذي يقام في الفترة من ٢٢ أغسطس لحد ١ سبتمبر في البرازيل.



أحداث فيلم أمانة البحر



وتدور أحداث الفيلم حول زين الذي يندفع ويسرق جثة والدته أثناء مراسم تحضير الدفن، لتحقيق حلمها الذي لم تتمكن من تحقيقه وهي على قيد الحياة. يقود زين سيارته بعيدًا عن قريته الصغيرة المتواضعة ليذهب في رحلة ستغير حياته للأبد.

تصريحات هند سهيل



وتقول المخرجة هند سهيل عن فيلمها: من خلال هذا الفيلم، أردت أن أحكي قصة علاقة استثنائية بين ابن وأمه. فعندما يفقد زين والدته، يرفض قبول الموت كخاتمة لعلاقتهما ويبدأ بالتفكير في خاتمة أخرى؛ مما يدفعه إلى الانطلاق في رحلة، يكتشف خلالها أن العالم أكبر بكثير مما كان يظن سابقًا.



أبطال فيلم أمانة البحر

الفيلم من إخراج هند سهيل وهي أيضًا مؤلفة الفيلم وشاركها في الكتابة عمر زينهم، بطولة نبيل بطرس طلعان، ومدير التصوير مصطفى الكاشف، إنتاج شركة That’s a wrap، المنتجة نورهان ياسر وشاركها الإنتاج محمد العمدة ويونس مدحت وأحمد النجار ودينا شكري وحسين حمادي.