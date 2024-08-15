سميحة أيوب: "التكريم بيحسسنا أن المشوار مراحش هبائًا.. وحنان مطاوع خليفتي في المسرح"

القاهرة - محمد ابراهيم - تحدثت الفنانة سميحة أيوب، سيدة المسرح العربي، خلال مداخلتها الهاتفية مع الإعلامية يارا أحمد، في برنامجها نجمك مع يارا، المذاع عبر شاشة قناة "هي"، عن تكريمها في الدورة الـ 17 من المهرجان القومي للمسرح المصري برئاسة الفنان محمد رياض، بجانب الكشف رأيها في من يمكن أن تكون خليفتها في المسرح، ورأيها في مصطلح السينما النظيفة.

أبرز تصريحات سميحة أيوب في برنامج نجمة مع يارا:

كل تكريم بيكون له مذاقه الخاص وظروفه الخاصة، وطبعًا كل إنسان كلمة تكريم دي ليها معناها الحلو عنده.

- التكريم بالنسبة للإنسان حلو وبيحسسنا أن المشوار مراحش هبائًا.

- حنان مطاوع عندها المقومات أنها تقدم سيرتي الذاتية، هي فنانة حلوة وبتتقدم كل شوية وبتشتغل على نفسها وواعية وموهوبة.

- حنان مطاوع خليفتي في المسرح، وهي جواها حاجات كتير.

- فخورة بمسلسلي الضوء الشارد ولسه بتفرج عليه لغاية دلوقتي.

- مفيش حاجة اسمها سينما نظيفة، ومفيش حاجة اسمها لامؤخذة عكس النظيف، في حياة، والفن ما هو إلا دراسة للحياة.

- محتاجين نقدم الإنسانيات والضمير والصدق، وإلا حد ما مفتقدينهم الفترة الأخيرة.

- مبتابعش السوشيال ميديا ولا بصدقها.

- الحسد ذُكر في القرآن، وأنا مبركزش معاه.

- أحب أقدم الفترة اللي جاية في الفن أي حاجة تنفع الإنسان، زي الإنسانيات والأخلاقيات والتعاملات والضمير.

- مبعملش أفلام لأن مفيش حاجة مناسبة.

- كل فنان في دوره بيعمله حلو، مفيش حد أكبر من التاني.

- لما أحس أني مش قادرة أقدم حاجة لجمهوري هاخد قرار الاعتزال.

_المسرح اختلف عن زمان في وجهات النظر والمحتوى، فيه اختلاف كتير.

- مسرح مصر عبارة عن اسكتشات مش مسرح، هي نجحت أن الناس رجليها خدت على المسرح وده شيء جميل، وله الفضل أنه عمل رواج وطلع نجوم كتير، ولكن هو اسكتشات مش مسرح.

- خالد جلال ظاهرة فنية جميلة، وطلع جيل جميل للمسرح في العالم العربي.

يذكر أن برنامج نجمك مع يارا يعرض يوم أربعاء من كل أسبوع في تمام الساعة 10 صباحًا، وإعادة يوم الخميس في الساعة 1 بعد منتصف الليل، والبرنامج من إعداد مروة محمد ورانيا عبد اللطيف، على شاشة قناة هي.