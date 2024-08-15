نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليلة فلسطينية مصرية مميزة في مهرجان العلمين الجديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تُقام اليوم، الخميس 15 أغسطس، فعاليات حفل فلسطيني مصري على المسرح الروماني بالمدينة التراثية في العلمين الجديدة.

هذا الحفل هو جزء من مهرجان العلمين الجديدة ويأتي في إطار التعاون بين وزارة الثقافة والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

كورال الشباب وتنوع الأغاني

يقدم كورال الشباب التابع لدار الأوبرا المصرية، بقيادة المايسترو محمد عبد الستار، مجموعة متنوعة من الأغاني التي تعبر عن التضامن مع القضية الفلسطينية.

من بين الأغاني التي سيتم تقديمها: "الحلم العربي"، "زهرة المدائن"، "عربية يا أرض فلسطين"، و"القدس العتيقة".

دعم القضية الفلسطينية

يندرج هذا الحفل ضمن جهود مهرجان العلمين الجديدة لدعم القضية الفلسطينية، حيث تم تخصيص 60% من أرباح المهرجان لصالح الشعب الفلسطيني. يُعكس هذا التوجه حرص المهرجان على تقديم الدعم الفعلي للقضايا الإنسانية الهامة.

مهرجان العلمين الجديدة وأهدافه

يُعتبر مهرجان العلمين الجديدة من أبرز الفعاليات الثقافية والفنية في مصر. يهدف المهرجان إلى تعزيز الحراك الثقافي والفني ودعم المواهب الشابة، كما يوفر تجربة ثقافية فريدة للجمهور من خلال فعاليات متنوعة ومميزة.