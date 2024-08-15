نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. زينة تتصدر محركات البحث جوجل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنانة زينة محرك البحث "جوجل"، خلال الساعات الماضية، وذلك عقب انتشار صورة لطفلين، ونشر الفنان محمد رمضان صورًا من عيد ميلاد ابنته كنز، عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، ومن بينهم صورة تجمع ابنه بطفلين من نفس عمره، وظن البعض أنهم أبناء الفنانة زينة.

محمد رمضان ينشر صورة توأم زينة وأحمد عز

قام الجمهور بالتفاعل بشكل كبير على أحدث صورة قام الفنان محمد رمضان بنشره صورة لابن ومعه توأم وذلك بسبب تواجده مع عائلته في الساحل الشمالي في تلك الفترة وتداول محمد رمضان تلك الصورة التي تفاعل معها الكثير من الجمهور حيث ظهر التوأم بنفس عمر ابن محمد رمضان.

حفل عيد ميلاد ابنة محمد رمضان

سبق، احتفل محمد رمضان بعيد ميلاد ابنته كنز، بحضور مجموعة من الفنانين، وأفراد أسرته والأصدقاء والعائلة في الساحل الشمالي.

أحدث أعمال زينة

ومن ناحية اخري، تشارك زينة في فيلم "المنبر" بطولة أحمد حاتم ومجموعة كبيرة من النجوم وهو فيلم ينتمي إلى فئة الأفلام الوثائقية، وتلعب الفنانة دور نظلة ليفي وهى أول يهودية تقف ضد الاسرائليين، بالاضافة إلى أنها أول يهودية تخطب في المسلمين بالأزهر الشريف، ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم المصريين المتميزين وهم أحمد حاتم، آيتن عامر، سامح الصريطي، كمال ابو ريا، أشرف ذكي، أحمد فهيم، أحمد عبد العزيز، عمر السعيد، والعمل من تأليف فداء الشندويلي واخراج أحمد عبد العال.

آخر أعمال زينة الدرامية

وكان آخر أعمال زينة الدرامية هو مسلسل العتاولة مكون من 30 حلقة، عُرض على قنوات mbc ومنصة شاهد، ومن بطولة أحمد السقا، زينة، طارق لطفي، مي كساب، باسم سمرة، صلاح عبدالله، فريدة سيف النصر، ميمي جمال، نهى عابدين، هدى الإتربي، مصطفى أبو سريع، مريم محمود الجندي، وأحمد كشك، ومن تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد موسى وإنتاج شركة Cedars Art Production.

آخر أعمال زينة السينمائية

وأيضا شاركت زينة في فيلم "الاسكندرانى" للمخرج خالد يوسف والذى تشارك في بطولته إلى جانب أحمد العوضى، حسين فهمى، بيومى فؤاد، صلاح عبد الله، عصام السقا، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، محمد رضوان، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف أسامة أنور عكاشة، تصوير سامح سليم ديكور أحمد عباس ملابس مونيا فتح الباب منتج فنى صبرى السماك مونتاج عمرو عاكف.