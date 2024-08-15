نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد.. هبة مجدي تخطف الأنظار بعباءة في أحدث ظهور لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شاركت الفنانة هبة مجدي، متابعيها صورًا جديدة لها من أحدث جلسة تصوير، من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام”.

إطلالة الفنانة هبة مجدي

الفنانة هبة بجدي المتألقة

ظهرت هبة مجدي، وهي ترتدي عباءة باللون الأخضر الفاتح وبها نقش باللون الذهبي، وأعتمدت على الميكب الهادئ الذي يبرز جمال ملامحها وبساطتها الجميلة، وتركت شعرها منسدلًا بطريقة جذابة تبرز أنوثتها.

و انهالت التعليقات على الصور التي تظهر مدى حب الجمهور للفنانة هبة مجدي ومدى الإعجاب بإطلالالتها التي دائمًا تجذب الجمهور ويشيد بها ومنها: "قمر، وكأنها هربانة من الزمن الجميل، ليدي فعلا، قمر الكوكب، وغيرها من التعليقات الممزوجة بحب الجمهور لها.

آخر أعمال الفنانة هبة مجدي

وكانت آخر أعمال الفنانة هبة مجدي مسلسل "المداح- أسطورة العودة"، يشارك في بطولة المسلسل: حمادة هلال، فتحي عبدالوهاب، هبة مجدي، دنيا عبدالعزيز، خالد سرحان، محمد عز، حنان سليمان، تامر شلتوت، صبحي خليل، سهر الصايغ، مي سليم، دياب، حمزة العيلي، تأليف أمين جمال، وليد أبوالمجد، شريف يسري، إخراج أحمد سمير فرج، الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2024.

أحداث مسلسل "المداح - أسطورة العودة"

في الفصل الجديد من أسطورة المداح، يجد (صابر) نفسه في حرب ضارية، تشتعل نيرانها بينه وبين الجن، حيث يبدأ فصل جديد من الصراع حين يلبي هو وصديقه (سميح) نداء استغاثة لعائلة صعيدية.