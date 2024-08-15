نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نورهان المرشدي تطرح أغنية "فرصة كمان" بتوقيع هانى محروس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرحت المطربة نورهان المرشدي أغنية جديدة تحمل إسم "فرصة كمان" وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع جلال حمداوى، وميكس وماستر وهندسة صوتية هانى محروس.

كلمات الأغنية



وتقول كلمات الأغنية: ادي الباب مفتوح اتفضل ضاع العمر وايه اللي اتفضل أنا من غيرك أحسن جدا أنا من غيرك أفضل، ادي الباب مفتوح ع الاخر واحنا خلاص جايبين م الاخر وسع من سكتي وإتاخر أنا جنبك، مش هفضل فرصة كمان لا ياحبيبي ياما ادينا زمان فرصة كمان لا معلش عشان مبقاش في مكان للأحزان، وانت حكايتك دي في طي النسيان لو حبك ذنب انا كفرته وكان عندي قلب وكفرته من كتر الحزن ودمرته، مش هتحمل أكتر مبقاش فيا نفس لملامة واتفضل مع ألف سلامة خرجني بقي م الدوامة صدقني أنا مش هقدر فرصة كمان لا ياحبيبي ياما ادينا زمان فرصة كمان، لا معلش عشان مبقاش في مكان للأحزان وانت حكايتك دي في طي النسيان

وتأتى أغنية فرصة كمان بعد اكتشاف المنتج هانى محروس المطربة نورهان المرشدى وتعاونهم سويا في عدد من الأغانى الناجحة ومنها "باب الطيابة" وأغنية "طبعك غلاب".