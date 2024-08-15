نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نسمة عبد العزيز تفتتح مهرجان القلعة الدولى للموسيقى والغناء لدورته ٣٢ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

افتتحت منذ قليل الفنانة نسمة عبد العزيز مهرجان القلعة الدولى للموسيقى والغناء لدورته ٣٢ بقلعة صلاح الدين الأيوبي بحضور وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو ورئيس دار الأوبرا المصرية الدكتورة لمياء زايد وقدمت عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز باقة من الأغاني المميزة أبرزها الغزالة رايقة ويا ليالى وعدد من الأغاني الأخرى بالإضافة إلى حضور لأول مرة فرقة صعيدية بحفلتها.



أسعار التذاكر:

تم تحديد سعر رمزي موحد لجميع حفلات المهرجان بقيمة 60 جنيهًا.

جدول الحفلات:

الخميس 15 أغسطس:

- الفنانة نسمة عبد العزيز وفرقتها في الساعة 8 مساءً.

- الفنانة كارمن سليمان وفرقتها في الساعة 10 مساءً.

الجمعة 16 أغسطس:

- فرقة الموسيقى العربية في الساعة 8 مساءً.

- ليلة في حب الفنانة وردة في الساعة 10 مساءً.

السبت 17 أغسطس:

- فرقة بلاك تيما في الساعة 8 مساءً.

- الفنان لؤي وفرقته في الساعة 10 مساءً.

الأحد 18 أغسطس:

- الفنان عمرو سليم في الساعة 8 مساءً.

- الفنان حمزة نمرة في الساعة 10 مساءً.

الاثنين 19 أغسطس:

- فريق جلاس "أونيون" في الساعة 8 مساءً.

- حفل الموسيقى (الهند) في الساعة 9 مساءً.

- الفنان هشام عباس في الساعة 10 مساءً.

الثلاثاء 20 أغسطس:

- فرقة الصوفية في الساعة 8 مساءً.

- الفنانة دينا الوديدي في الساعة 10 مساءً.

الأربعاء 21 أغسطس:

- الفنانة نادية مصطفى في الساعة 8 مساءً.

- الفنان علي الحجار في الساعة 10 مساءً.

الخميس 22 أغسطس:

- فرقة الإنشاد الديني في الساعة 8 مساءً.

- الفنان إيهاب توفيق في الساعة 10 مساءً.

الجمعة 23 أغسطس:

- الفنانة إيمان عبد الغني في الساعة 8 مساءً.

- الفنان القدير هاني شاكر في الساعة 10 مساءً.

السبت 24 أغسطس:

- فرقة أوركسترا القاهرة السيمفوني في الساعة 8 مساءً.

- الفنانة نسمة محجوب في الساعة 10 مساءً.

الأحد 25 أغسطس:

- الفنانة سمر طارق في الساعة 8 مساءً.

- الفنان مصطفى حجاج في الساعة 10 مساءً.

الاثنين 26 أغسطس:

- فرقة مواويل في الساعة 8 مساءً.

- عميد الإنشاد الديني الشيخ ياسين التهامي في الساعة 10 مساءً.

الثلاثاء 27 أغسطس:

- الفنان سعد العود في الساعة 8 مساءً.

- الفنان مدحت صالح في الساعة 10 مساءً.

الأربعاء 28 أغسطس:

- أوركسترا تنمية المواهب في الساعة 8 مساءً.

- الفنان عمر خيرت في الساعة 10 مساءً.