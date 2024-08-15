نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد.. معتصم النهار يشوق جمهوره لنهاية مسلسله "لعبة حب" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك الفنان معتصم النهار جمهوره بصرر من مسلسله “لعبة حب” يشوق جمهوره من خلالها لنهاية المسلس، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام ”.

وعلق “النهار” على الصور قائلا:"اللعبة قربت تخلص وكل حدا شارك فيها رح يدفع الثمن.

أحدث أعمال معتصم النهار

يستعد الفنان السوري معتصم النهار لخوض أحدث أعماله الدرامية الجديدة،والتي تحمل اسم “مش مهم الاسم”،ويشاركه في بطولة المسلسل أندريا طايع، أليكو داوود، أنجو ريحان، دوري سمراني، ليزا دبس، نيبال عرقجي، والعمل من تأليف كلوديا مرشليان وإخراج ليال راجحة وإنتاج شركة الصباح إخوان.

قصة مسلسل لعبة حب

مسلسل لعبة حب يدور حول شاب ثري يدعى مالك يعمل في عالم تصميم الأحذية النسائية يقع في غرام فتاة فقيرة ويكتشف لاحقًا أن عمه وزوجة عمه فريدة هما من دفعا المال لهذه الفتاة “سما” استغلالًا لحاجتها حتى تتمكن من إيقاعه في شباكه ثم دفعه للزواج منها، وتم اختيارها هي بالتحديد بعدما شعرت فريدة زوجة عم مالك أنه يشعر تجاهها بالإعجاب، وكل هذا حتى لا تفقد فريدة وزوجها أموالهما حيث منحهما جد مالك مهلة ٦ شهور حتى يتزوج أو يتم حرمانها من الميراث وبناء عليه قررا أن ينفذا هذه الخطة.

أبطال مسلسل لعبة حب

يشارك في المسلسل عدد من النجوم من ضمنهم معتصم النهار بدور (مالك الأسعد)، نور علي بدور (سما)

،شكران مرتجى بدور (فريدة الأسعد)، جو طراد بدور (رامي)، ساشا دحدوح بدور (سيرين)،أيمن رضا بدور (سلطان الأسعد)، أيمن عبد السلام بدور (دانيال)،حسام تحسين بيك بدور (أديب الأسعد)،نهاد عاصي بدور(شادية)، جيري غزال بدور (جبران)،ناظم عيسى،ترف التقي بدور (مايا الأسعد)،رنين مطر بدور.