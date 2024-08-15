نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مي سليم تطرح اليوم أحدث أغانيها "أخينا" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

طرحت الفنانة مي سليم اليوم الخميس الموافق ١٥ من شهر أغسطس الجاري لهذا العام الحالي ٢٠٢٤، أغنية جديدة بعنوان "أخينا"، حيث قامت بطرحها على حسابها الرسمي على موقع الفيديوهات "يوتيوب" والمنصات الرقمية ومحطات الراديو، ويستعرض دوت الخليج الفني في السطور التالية الآتية أبرز تفاصيل أغنية "أخينا".

تفاصيل أغنية "أخينا"

مي سليم

أغنية "أخينا" من كلمات احمد عيسى، الحان مدين، توزيع ومكس وماستر امين نبيل، تسجيل جورج يعقوب / ستديو TRS، تفاعل الجمهور، مع الأغنية فور طرحها وأشادوا بها.

و جاءت كلمات أغنية "أخينا" كالتالي:



"كان مستوي الطموحات عالى

والدنيا حلوه وورديه

قال اني من النوع الغالي

قال إنه دايب فى عنيا

وفضل يقول اشعار وكلام

وانا في الحاجات ده بدوب ياسلام

ويدوب بخطي معاه لقدام

التلج ساح وقلب مايا

اصل اخينا اخينا اخينا

عملي من البحر طحينه

ودي اخرة اللى تجيب حاجة من شكلها في البترينه

طيب يلا بقي كفايه بجملت

من امتي يعني وحاجه كملت

عاهات بتظهر في حياتنا

معلش اهي مرة وجلت

الحبكه كانت دراميه انتاج وصارف ومكلف

شلال براءه وحنيه كمل يا سيدي ألف ألف

واهو وش كان تحتيه فيه وشوش

كنت اعرفه لأ معرفهوش

طلع الغرام اكبر فنكوش

بلاوي عامله تتحدف"



آخر أعمال الفنانة مي سليم السينمائية

و الجديد بالذكر أن آخر أعمال مي سليم، فيلم "بنقدر ظروفك" والفيلم يصنف رومانسي كوميدي، وتدور أحداثه حول (حسن) الذي يعيش هو وملك في حارة فقيرة يتغذى أهلها على أرجل وهياكل الدجاج، حيث يتناول الفيلم قضية غلاء الأسعار واﻻحتكار وجشع التجار وما نتج عنه من صعوبات الحياة المعيشية، ومدى قدرة الحب على الصمود في هذه الأجواء.



طاقم عمَل فيلم "بنقدر ظروفك"

يشارك في بطولة فيلم "بنقدر ظروفك" كلًا من: أحمد الفيشاوي، مي سليم، نسرين طافش، محمود حافظ، محمد محمود، عارفة عبدالرسول، إبرام سمير، طاهر أبو ليلة، والفيلم من تأليف: سمير النيل، وإخراج: أيمن مكرم.



آخر أعمال الفنانة مي سليم الدرامية

ومن ناحية أخرى شاركت الفنانة مي سليم في بطولة مسلسل "سر إلهي" من بطولة الفنانة روجينا وآخرين من النجوم، وهو المسلسل الذي تم عرضه في موسم دراما رمضان لهذا العام الحالي 2024، وهو مسلسل ينتمي إلى فئة الأعمال الدرامية الاجتماعية الذي تدور أحداثه في إطار غامض من الإثارة والتشويق.

طاقم عمل مسلسل "سر إلهي"

يشارك في بطولة مسلسل "سر الهي" كوكبة كبيرة من نجوم ونجمات الفن على رأسهم الفنانة روجينا، مراد مكرم، نهى عابدين، رانا رئيس، أحمد مجدي، محمود حجازي، محمد ثروت، دنيا سامي،رشا مهدي، محسن منصور، محمود الحديني، أحمد سلامة وآخرين من النجوم المميزين، والعمل من تأليف: أمين جمال، وإخراج: رؤوف عبد العزيز.