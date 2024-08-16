فى عيد ميلاده..تامر حسني يثبت أنه أكثر فنان طور فى شكل المسرح (تقرير)

القاهرة - محمد ابراهيم - يحل اليوم السادس عشر من أغسطس وهو يوم ميلاد نجم الجيل ومطور المسرح تامر حسني، بدأ نجم الجيل تامر حسني مسيرته الفنية منذ أكثر من عشرون عامًا وأثبت خلال مسيرته أنه هو أكثر فنان قد طور فى شكل المسرح في جميع حفلاته.

فـ دائمًا ما يبهرنا تامر حسني في كل حفلة جديدة من حفلاته بشكل جديد للمسرح وللألعاب النارية التي تنطلق على المسرح أثناء غنائه وتقديمه لأغانيه التي يحبها جمهوره.

تامر حسني أول فنان عربي يدخل المسرح طائرًا

نجم الجيل تامر حسني هو أول فنان يدخل المسرح طائرًا فوق جمهوره وكانت المرة الأولي الذي يدخل بها طائرًا في الدورة الأولي من مهرجان "العالم علمين"، ثم قام بزيادة الطيران فوق الجمهور حيث طار بنسبة أعلي فوق جمهوره وعندما سُأل عن السبب قال إنه يريد أن يراه جميع جمهوره.

وطور أكثر نجم الجيل تامر حسني شكل المسرح حيث أنه يدخل المسرح ويعمل فقرة بالعربية ويقوم بعمل فقرات أخري منها العشاء الرومانسي لإحدي معجباته وغيرها الكثير إذا قمنا بعد وذكر جميع مواقف تامر حسني وشكل تطور مسرحه قد نذهب إلي عدد لا حصر له.

ففي خلال مسيرة فنية عمرها نحو أكثر من 20 عامًا إلا أنه مازال يسعي للتطوير من شكل المزيكا وشكل المسرح وشكل جميع حفلاته الذي يحبها الجمهور ويأتي إليها من جميع أرجاء العالم.

وأيضًا ما يجعل تامر حسني مميز في الوسط الفني سواء بأعماله الفنية أو شخصيته، فـ نجم الجيل تامر حسني يسعي دومًا لجعل علاقته بجمهوره هي علاقة اصدقاء أو علاقة معًا فهو دائمًا مصدر طاقة إيجابية لجميع جمهوره لأنه يقدم النصيحة بشكل مبسط وبطريقة قريبة من جميع أعمار معجبينه.

للذلك يظل تامر حسني هو نجم الجيل وقدوة فنية لجميع معجبيه.

أعمال تامر حسني القادمة

كما ينتظر تامر حسني فيلم ري ستارت من إخراج سارة وفيق أيضا، يواصل الفنان تامر حسني تصوير فيلمه الجديد الذي يحمل عنوان "ريستارت" وهو من بطولة تامر حسني وهنا الزاهد بعد النجاح الذي حققاه معا من خلال فيلم "بحبك" ومن المقرر طرح فيلم ريستارت في السينمات خلال الفترة المقبلة، وهو من بطولة نخبة من نجوم ونجمات الفن المصري إلى جانب هنا الزاهد وتامر حسني وهم: باسم سمرة، محمد ثروت، وآخرين من النجوم، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.