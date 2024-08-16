هشام ماجد: عادل إمام أبلغني بموافقته علي تجسيدي دوره في فيلم "البحث عن فضيحة"

القاهرة - محمد ابراهيم -

فجر الفنان هشام ماجد مفاجاة قوية ان هناك مشروع لفيلم جديد عن قصة فيلم " البحث عن فضيحة "والذي قدمه الفنان والزعيم عادل امام في السبعينات وحقق نجاح كبير

واشار هشام ماجد خلال حلوله ضيفا والمخرج معتز التوني ببرنامج واحد من الناس مع الإعلامي د. عمرو الليثي في حلقة خاصة واستثنائية من مدينة العلمين الجديدة إلى ان هناك مشروع فيلم جديد وانا اتمني ان اقدم هذه التجربة ولكني قلقان بسبب إنه ستكون هناك مقارنات بين الفيلم في الماضي والحاضر.

واضاف اننا نحب ان نقدم هذه التجربة الرائعة الناجعة للزعيم وان نقدمه بشكل جديد وعصري وعندما قرأت الورق كنت سعيد جدا، واشعر اننا سنقدم عمل ناجع وتجربة جديدة لعمل فني متميز نال علي استحسان المشاهدين والجمهور في الماضي

وتابع بان المخرج رامي امام هو من ابلغه بان الزعيم والنجم عادل امام وافق علي ان يقوم هشام ماجد بتقديم الفيلم، وان اقدم شخصية الزعيم عادل امام

وعلي جانب الاخر شهدت الحلقة الحديث عن فيلم " X مراتي " وكواليس خاصة اذيعت لاول مرة بمشاركة المخرج معتز التوني