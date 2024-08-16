طفلة تطلب من كارمن سليمان الغناء معها والأخرى تستجيب

القاهرة - محمد ابراهيم - استجابت الفنانة كارمن سليمان لطفلة صغيرة طلبت منها الغناء معها بحفلتها التى أقُيمت من ضمن فعاليات مهرجان القلعة الدولى للموسيقى والغناء للدورته ٣٢ لتصعد الطفلة برفقتها ويغنينان “ يا جمالك ”

كارمن سليمان

أسعار التذاكر:

تم تحديد سعر رمزي موحد لجميع حفلات المهرجان بقيمة 60 جنيهًا.

جدول الحفلات:

الخميس 15 أغسطس:

- الفنانة نسمة عبد العزيز وفرقتها في الساعة 8 مساءً.

- الفنانة كارمن سليمان وفرقتها في الساعة 10 مساءً.

الجمعة 16 أغسطس:

- فرقة الموسيقى العربية في الساعة 8 مساءً.

- ليلة في حب الفنانة وردة في الساعة 10 مساءً.

السبت 17 أغسطس:

- فرقة بلاك تيما في الساعة 8 مساءً.

- الفنان لؤي وفرقته في الساعة 10 مساءً.

الأحد 18 أغسطس:

- الفنان عمرو سليم في الساعة 8 مساءً.

- الفنان حمزة نمرة في الساعة 10 مساءً.

الاثنين 19 أغسطس:

- فريق جلاس "أونيون" في الساعة 8 مساءً.

- حفل الموسيقى (الهند) في الساعة 9 مساءً.

- الفنان هشام عباس في الساعة 10 مساءً.

الثلاثاء 20 أغسطس:

- فرقة الصوفية في الساعة 8 مساءً.

- الفنانة دينا الوديدي في الساعة 10 مساءً.

الأربعاء 21 أغسطس:

- الفنانة نادية مصطفى في الساعة 8 مساءً.

- الفنان علي الحجار في الساعة 10 مساءً.

الخميس 22 أغسطس:

- فرقة الإنشاد الديني في الساعة 8 مساءً.

- الفنان إيهاب توفيق في الساعة 10 مساءً.

الجمعة 23 أغسطس:

- الفنانة إيمان عبد الغني في الساعة 8 مساءً.

- الفنان القدير هاني شاكر في الساعة 10 مساءً.

السبت 24 أغسطس:

- فرقة أوركسترا القاهرة السيمفوني في الساعة 8 مساءً.

- الفنانة نسمة محجوب في الساعة 10 مساءً.

الأحد 25 أغسطس:

- الفنانة سمر طارق في الساعة 8 مساءً.

- الفنان مصطفى حجاج في الساعة 10 مساءً.

الاثنين 26 أغسطس:

- فرقة مواويل في الساعة 8 مساءً.

- عميد الإنشاد الديني الشيخ ياسين التهامي في الساعة 10 مساءً.

الثلاثاء 27 أغسطس:

- الفنان سعد العود في الساعة 8 مساءً.

- الفنان مدحت صالح في الساعة 10 مساءً.

الأربعاء 28 أغسطس:

- أوركسترا تنمية المواهب في الساعة 8 مساءً.

- الفنان عمر خيرت في الساعة 10 مساءً.