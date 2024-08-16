نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبطال مسلسل العتاولة يبدأون التصوير بهذا الموعد والعرض رمضان 2025 في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

يستعد أبطال مسلسل العتاولة بطولة أحمد السقا وطارق لطفي لتصوير أحدث أعمالهم الدرامية الجديدة في نوفمبر القادم، والعمل من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج أحمد خالد موسى.

أبطال مسلسل العتاولة يبدأون التصوير في نوفمبر القادم والعرض رمضان 2025

ومن المقرر أن يعلن أبطال وصناع عمل مسلسل العتاولة بداية التصوير، والعمل تدور أحداثه في إطار اجتامعي شعبي، وتواصل الشركة المنتجة في الفترة الحالية ترشيح والتعاقد مع باقي الأبطال الجدد المفترض أن يشاركوا في الجزء الجديد من العمل.

أبطال العتاولة الجزء الأول

مسلسل العتاولة بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، صلاح عبدالله، مي كساب، هدى الإتربي، فريدة سيف النصر، ميمي جمال، مؤمن نور، أحمد كشك، مصطفى أبوسريع، محمد التاجي وحقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه وكان يحتل ترند منصة السوشيال ميديا.

أما طارق لطفي فقد تعاقد على بطولة مسلسل جديد بعنوان منتصر القرش، الذي سيبدأ تصويره بعد موسم رمضان 2025، والعمل تدور أحداثه في إطار صعيدي اجتماعي ويشارك فيه صبري فواز، أميرة العايدي، محمد عبدالعظيم وتواصل الشركة المنتجة في الفترة الحالية ترشيح والتعاقد مع باقي أبطال العمل.