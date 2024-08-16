نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على سر تصدر نرمين الفقي للتريند..تفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر إسم الفنانة نيرمين الفقي، تريند محرك البحث "جوجل"، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما خطفت الأنظار في أحدث ظهور لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وشاركت نرمين عدد من الصور لإطلالتها، حيث ظهرت مرتدية فستان باللون الأصفر، مع قصة شعر كلاسيكية.

آخر أعمال نرمين الفقي

ويذكر أن آخر أعمال الفنانة نرمين الفقي، هو مشاركتها في مسلسل "محارب" بطولة الفنان حسن الرداد، والذي تم عرضه في موسم رمضان الماضي 2024.

أبطال وصناع مسلسل "محارب"

وشارك في بطولة مسلسل "محارب" عدد كبير من الفنانين، أبرزهم:حسن الردار، أحمد زاهر، ماجد المصري، ناهد السباعى، نرمين الفقي، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثي محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد،ومن تأليف محمد سيد بشير، وإخراج شيرين عادل، إنتاج أحمد السبكي.

أحداث مسلسل “محارب”

ويدور أحداث مسلسل محارب هو عمل (اجتماعى تشويقى) مكون من 30 حلقة، وتدور أحداثه حول شاب قادم من الصعيد ويعيش معأسرته في القاهرة، وتنغير حياته تمامًا بعد وفاة والده حيث يضطر للعمل لإعالة أسرته حتى يكتشف سرًا كبيرًا يغير مسار حياته.