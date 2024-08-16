نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أغنية "حالته صعبة" لـ رامي جمال تتصدر تريند يوتيوب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر النجم رامي جمال، قوائم تريند موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" ،خلال الساعات الأخيرة، وذلك بعد طرحه أحدث أعماله الغنائية، والتي تحمل إسم "حالته صعبة" ،وهي من كلمات محمد جمال، ألحان فارس فهمي، توزيع وميكس وماستر أحمد أمين.

ونشر "جمال" الأغنية عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب، أول أمس الأربعاء، وتخطت الأغنية حاجز الـ 200 ألف مشاهدة، لذلك تصدرت قائمة المحتوى الموسيقي الأكثر رواجا على يوتيوب.

كلمات أغنية "حالته صعبة"

مش هعاتبه ع اللي قاله

كلمتين بايخين وماله

زي بعضه قالهم تحت تأثير انفعال

هو قال كده لما سيبته ع الكلام ده أنا لو حاسبته

مش هنخلص بس لازم يعرف إني في بعده عال

خانه فعلًا كبرياؤه

كان مفكرني بفراقه هبكي وأضعف بس شافني مش مبينله اهتمام

شافني عشت إزاي بدوره.. حالته صعبة يكون في عونه

كان مصدق إني هزعل لما يوصلني الكلام

مش هعاتبه ع اللي قاله

كلمتين بايخين وماله

زي بعضه قالهم تحت تأثير انفعال

هو قال كده لما سيبته ع الكلام ده أنا لو حاسبته

مش هنخلص بس لازم يعرف إني في بعده عال

عادي يخرج عن شعوره

ده الطبيعي عشان غروره

كلمتين واقفين في زوره واستريح لما قالهم

قال في حقي يدينه

سهل أرد عليه وأهينه

بس سيبته يشوف بعينه مش بيفرق يوم كلام

خانه فعلًا كبرياؤه

كان مفكرني بفراقه هبكي وأضعف بس شافني مش مبينله اهتمام

شافني عشت إزاي بدوره

حالته صعبة يكون في عونه

كان مصدق إني هزعل لما يوصلني الكلام