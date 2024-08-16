نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهذة الطريقة.. عزيز الشافعي يروج لأغنية "هنحتفل" للفنانة شرين عبدالوهاب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرحت الفنانة شيرين عبدالوهاب، أحدث أعمالها الغنائية، والتي تحمل إسم "هنحتفل" ،عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وتأتي هذه الأغنية ثالث أغاني ألبومها الجديد، وهي من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعى وتوزيع توما.

وروج الملحن عزيز الشافعي، للأغنية عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، من خلال نشره مقطع فيديو للاغنية، وعلق عليه قائلا:" الهاتريك.. الأغنية التالتة مع النجمة شيرين.. هنحتفل، تامر حسين، عزيز الشافعي، توما".

آخر أعمال شيرين عبدالوهاب

وكانت شيرين عبد الوهاب طرحت مؤخرا أغنيتي "بتمنى أنساك" و"اللي يقابل حبيبي" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومنصات السوشيال ميديا.



كلمات أغنية "أتمنى انساك":



أتمنى أنساك

دورلي فد شي ما فكرت بيه

للفرقه بس تلقا لي حل صدقني أسويه

جربت الغياب وسديت الأبواب

آني تعبت بس ما قدرت ينساك أخليه

مرات أحاول أنشغل وي زحمة الناس

عجيب أشوفك هم تجي وتدق ع الإحساس

صرت أدعي ربي بكل وقت وبقلبي نيران

ربي لا تنطيني عمر وانطيني نسيان

أتمنى أنساك شلون أنساك

أتمنى أنساك وش وقت أنساك

أخذ القلب هاك وعلمه ما يهواك

حاولت أمنعه وما قدر يصبر بلياك

سوي لي معروف وحل للقلب شوف

مو إنتَ علمته الوفا ما تعلمه ينساك

ولو قلبي أمنعه يحن إلك وأغمض العين

بالحلم تطلع صورتك ما أعرف منين

مو بيدي فد شي مو سهل لو رد الفراق

أمشي وأحاول أبتعد وتردني الأشواق

أتمنى أنساك وشلون أنساك

أتمنى أنساك وش وقت أنساك