نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدرها التريند.. تعرف على أبرز إطلالات ميرهان حسين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت الفنانه ميريهان حسين مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليله الماضيه وذلك بسبب إطلالاتها الجءابه دائماّ على انستجرام، وشاركت الفنانة ميرهان حسين، جمهورها صورًا جديدة لها من أحدث جلسة تصوير، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

و علقت على الصور قائلة: “متلاقيش مثالها ست كل عصر.."

و لهذا السبب أليكم أبرز إطلالات ميرهان حسين علي موقع تبادل الصور والفيديوهات العالمي الشهير إنستجرام.

ميرهان حسين بالفوشيا

خطفت النجمة ميرهان حسين أنظار متابعيها، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، حيث شاركت مجموعة من الصور الجديدة لها.

و ظهرت ميرهان حسين في الصور بإطلالة ساحرة، مرتدية فستانا طويلا باللون الفوشيا، ومن الناحية الجمالية اعتمدت في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عينيها مع اختيار٠

ميرهان حسين باللون الموف

و خطفت النجمة ميرهان حسين أنظار متابعيها، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، حيث شاركت مجموعة من الصور الجديدة لها.

وظهرت ميرهان حسين في الصور بإطلالة ساحرة، مرتدية فستانا طويلا باللون الموف، وتميز الفستان بتصميم الفراشات، وجاء الفستان مكشوفا من الساقين ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت ميرهان حسين، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عينيها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز أنوثتها.

ميرهان حسين باللون الاسود

خطفت الفنانة ميرهان حسين أنظار متابعيها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، حيث شاركت عدد من الصور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

وظهرت ميرهان حسين في الصور مرتدية فستان طويل باللون الأسود مكشوف من أحد الكتفين، واعتمدت على مكياج ناعم أبرز جمال ملامحها، كما تركت شعرها الطويل منسدلًا على الأكتاف.

و أيضًا شاركت النجمة ميرهان حسين متابعيها، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام مجموعة من الصور ظهرت فيها بإطلالة ربيعية جذابة.

وظهرت ميرهان حسين في الصور بإطلالة ربيعية مميزة مرتدية فستان به ورود وتركت شعرها منسدلًا على اكتافها، مع مكياج هادئ أبرز جمال ملامحها.

من هي ميرهان حسين ؟

ميرهان حسين (28 أكتوبر 1982 -)، ممثلة مصرية، شاركت في فيلم عمر وسلمي 2، الهرم الرابع ؛ فوبيا كما عملت بشكل مكثف في الدراما التليفزيونية، ومن مسلسلاتها: دوران شبرا، خرم إبره، آدم وجميلة، اسم مؤقت.