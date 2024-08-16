نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب..ميرهان حسين تتصدر تريند جوجل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر إسم الفنانة ميرهان حسين، تريند محرك البحث الشهير "جوجل"، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما شاركت متابعيها، أحدث جلسة تصوير خضعت لها، والذي خطفت من خلالها أنظار متابعيها.



حيث نشرت ميرهان،مجموعة من الصور، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة جريئة، مرتدية فستان باللوني الزيتي والأصفر.

آخر أعمال ميرهان حسين



ويُذكر أن آخر أعمال ميرهان حسين، مسلسل "الونش"، والذي شاركت في بطولته مع عدد من النجوم منهم محمد رجب، محمود عبد المغني، ميمي جمال، منة فضالي، إيهاب فهمي، وهو من إخراج إسماعيل فاروق وتأليف أحمد عبد الفتاح.

أحدث مسلسل الونش



وتدور أحداثه في إطار درامي حول هفوة صغيرة في ماضي "حسن الونش" لم يُعِرها اهتمامًا وهو يصعد من القاع إلى القمة، تظهر تبعاتها القاسية على هيئة "نوّارة" الفتاة الشعبية لتكشف حقيقة تعصف بحياة "حسن" واستقراره الزوجي وسمعته كرجل أعمال معروف.