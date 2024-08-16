روبي تطرح أغنية "السنبلاوين".. تفاصيل

القاهرة - محمد ابراهيم - طرحت الفنانة روبي أغنية “ السنبلاوين”التي قامت بغنائها ضمن أحداث فيلم “ عصابة الماكس” عبر حسابها الشخصي على موقع إنستجرام".

كتبت روبي:' أغنية السنبلاوين دلوقتي على كل المنصات الموسيقية

شوقت النجمة روبي جمهورها أمس عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بصورة جديدة ظهرت فيها على مركب وممسكة بالشراع وبإطلالة صيفية مختلفة.

وكانت روبي خلال الساعات الماضية أحيت حفلًا غنائيًا نجاحًا بحضور عدد كبير من الجمهور بالساحل الشمالي وقدمت مجموعة كبيرة من أهم أغانيها التي أحبها الجمهور كما تنتظر تقديم مجموعة من المفاجآت خلال الفترة القادمة لجمهورها وعلى مدار الصيف.

تفاصيل فيلم عصابة الماكس

فيلم “عصابة الماكس” تدور أحداثه في إطار تشويقي كوميدي حول عائلة المكسيكي في إطار كوميدي حول المكسيكي، والذي اعتاد القيام بعمليات السرقة والتهريب وحده دون أي مساعدة، ويتورط في عملية كبيرة تحتاج أن يستعين بمجموعة تساعده في تنفيذها ولكنه يكتشف أن من اختارهم يورطوه في مشاكل أكبر تهدد نجاح العملية.

عصابة الماكس

فيلم "عصابة الماكس" يضم نخبة من ألمع نجوم الوسط الفني فهو من بطولة كلًا من: أحمد فهمي، روبي، لبلبة، حاتم صلاح، أوس أوس، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من إخراج حسام سليمان