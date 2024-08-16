نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأحد.. بدرية طلبة في ضيفة شريهان أبوالحسن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في حلقة مليئة بالأسرار تحل الفنانة بدرية طلبة ضيفة على برنامج “حد النجوم” الذي تقدمه الإعلامية شريهان أبوالحسن، على قناة «ON»، يوم الأحد المقبل على هامش مهرجان العالم علمين المقام حاليًا في مدينة العلمين الجديدة.

وتكشف الفنانة بدرية طلبة خلال اللقاء تفاصيل عن دورها في مسرحية «التلفزيون» المشاركة في مهرجان العلمين، بالإضافة لحديثها عن أسرار في حياتها الشخصية وعلاقتها بزوجها وبناتها ومشوارها المهني وكواليس أعمالها ورحلتها من مسارح الاسكندرية للقاهرة ودخولها المجال الفني.

يذكر أن برنامج «حد النجوم» يذاع يوم الأحد المقبل في تمام الساعة التاسعة مساء.

مسرحية “التليفزيون”

عُرضت مسرحية التليفزيون للفنان حسن الرداد وإيمي سمير غانم ضمن فعاليات الدورة الثانية من مهرجان العلمين، ويتم عرض المسرحية لمدة 3 ليال أيام الخميس 8 والجمعة 9 والسبت 10 أغسطس المقبل، وتعرض مسرحية التليفزيون ضمن خطة التعاون بين الشركة المتحدة مع هيئة الترفيه السعودية وموسم الرياض، ويشارك في بطولة المسرحية حسن الرداد وإيمي سمير غانم، أوس أوس، محمود حافظ، بدرية طلبة، وسليمان عيد.