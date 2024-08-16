نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدره التريند.. تووليت يحيي حفلًا غنائيًا في مهرجان العلمين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعد تصدره التريند.. تووليت يحيي حفلًا غنائيًا في مهرجان العلمين

تصدر إسم الفنان تووليت محركات البحث من قِبل رواد مواقع التواصل الإجتماعي في الفترة الأخيرة بعد طرحه عدة أغاني على نظام أغاني فترة التسعينيات، وأثار توليت الجدل من خلال ظهوره على بوسترات أغانيه وهو مُلثم يرتدي قناعًا، لكن هذا لا يمنع نجاح ما قدمه من أغاني وإنتشار أغانيه بين الكثير من فئات الشباب.

تووليت



تووليت يحيي حفلًا غنائيًا في مهرجان العلمين

وبعد النجاح الكبير الذي حققه الفنان تووليت، قررت إدارة مهرجان العلمين أن تعطيه الفرصة في مهرجان العلمين، وذلك من خلال إحيائه لحفلا غنائيا كبيرا ضمن فعاليات المهرجان، ليكون هذا أول حفل يقدمه الفنان تووليت في مسيرته الغنائية.



موعد حفل توليت في مهرجان العلمين

أعلنت الصفحة الرسمية لمهرجان العلمين عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام عن الموعد الرسمي لحفل تووليت ضمن فعاليات مهرجان العلمين، وجاء ذلك من خلال وضع الصفحة بوستر حفل تووليت عبر إنستجرام وكتبت من خلال الكابشن بإنستجرام:

"مستعد تبدأ حفلة كايروكي بصوت تووليت، يوم 23 أغسطس في مهرجان العلمين الجديدة 2024، هنبدأ حفلتنا مع تووليت بأغانيه المميزة اللي دخلت قلوبنا من أول ما سمعنا صوته، هنستناكم في الـ U Arena عشان نعيش يوم كله مزيكا وأغاني بنحبها".

حبيي ليه.. أبرز أغاني تووليت

وتعد أغنية حبيبي ليه من أبرز الأغاني التي قدمها الرابر الشهير تووليت ضمن الألبوم الغنائي الذي طرحه تووليت في الفترة الماضية، وتصدرت الأغنية التريند عبر مختلف منصات التواصل الإجتماعي.

كلمات أغنية حبيبي ليه

وجائت كلمات الأغنية كالتالي:

حبيبي ليه تغيب وتسيبيني لحالي؟

وحشاني ليه ما كنتي معايا دي ثواني؟

بتسألني: "حاسس بإيه؟" وأكيد في إجابة في دماغي

مش حساها ولا إيه؟ هقولها وأنتي قوليهالي

كلمة حبيب باينة في عينيه

بس ما بيقولهاليش مش عارف ليه

لخبطتيلي مفاهيمي، سكوتك معناه إيه؟

لو مبتحبينيش، معايا ليه؟

كلمة حبيب باينة في عينيه

بس مابيقولهاليش مش عارف ليه