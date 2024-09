نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برفقة زوجها.. نيكول سابا تحتفل بعيد ميلاد ابنتها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفلت الفنانة نيكول سابا بعيد ميلاد ابنتها مع زوجها الفنان يوسف الخال، على البحر، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام ”.

وعلقت “نيكول” على الصور قائلة:"Happy birthday to our princess and precious daughter".

وتابعت قائلة:"ينعاد عليكي يا نور عيوننا وفرحة قلبنا ان شاء الله بتشوفي احلى ايام وربنا يحميكي ويعطيكي احلى مستقبل