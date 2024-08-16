تزاحم الجمهور على حسن الرداد في العلمين بعد عرض مسرحيته "التليفزيون"

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أحمد جودة - القاهرة - تزاحم عدد كبير من الجمهور على النجم حسن الرداد، وذلك أمس في العلمين بعد عرض مسرحيته "التليفزيون" حيث حرص الرداد على التقاط الصور مع محبيه وجمهوره الذي حرص على حضور المسرحية.

مسرحية "التليفزيون"، للنجم حسن الرداد، وزوجته إيمي سمير غانم، ضمن فعاليات مهرجان العلمين في دورته التانية، ويتم عرضها بداية من أمس 15 حتى 17 أغسطس، وجاء ذلك طِبقًا للتعاون المشترك بين مهرجان العلمين وموسم الرياض وهيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية.

https://www.instagram.com/reel/C-vLKjJIsbi/?igsh=aGpwNTZzdjRvbHhr

جدير بالذكر أن مسرحية "التلفزيون" بطولة: حسن الرداد، إيمي سمير غانم، أوس أوس، محمود حافظ، سليمان عيد، وبدرية طلبة، ومن تأليف أحمد سعد والي وإبراهيم صابر ومحمد خطاب والإخراج لـ محمد الصغير.

وتدور أحداث المسرحية حول زوجين يصل إليهما تلفزيون سحري في طرد، فيجدان نفسيهما داخله ويتنقلان بين قنواته بكل أحداثه وتفاصيله، ويتحكم فيهما طفل صغير بجهاز تحكم.

و تقدم ايمي سمير غانم ضمن احداث المسرحية اغنية كروانه والتي انتهت من تسجيلها وهى اشعار وتلحين صلاح دوشة وتصميم استعراضات مصطفي حجاج وهي تخوض بها تجربه الغناء لأول مرة.