عاجل- انتهاء أزمة هيفاء وهبي بشكل نهائي ورفع إيقاف نشاطها في مصر

القاهرة - محمد ابراهيم - عاجل- انتهاء أزمة هيفاء وهبي ورفع إيقاف نشاطها في مصر

عاجل- انتهاء أزمة هيفاء وهبي ورفع إيقاف نشاطها في مصر.. انتهت أزمة النجمة اللبنانية هيفاء وهبي في مصر بشكل نهائي بعد التصالح بينها وبين شركة "الريماس" للإنتاج الفني التي كانت قد قدمت شكوى ضدها وأيضًا انتهاء الأزمة بينها وبين منظم الحفلات ياسر الحريري.

التصالح بين هيفاء وهبي وياسر الحريري



وأعلنت نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان مصطفى كامل، عن انتهاء الأزمة بين النجمة اللبنانية هيفاء وهبي ومنظم الحفلات ياسر الحريري، والتي نشأت بسبب خلاف حول حفل أقيم في الساحل الشمالي. تم التوصل إلى تصالح بين الطرفين، مما أدى إلى إنهاء النزاع.

إلغاء قرار منع تصاريح العمل



وأصدرت نقابة المهن الموسيقية بيانًا أكدت فيه إلغاء قرار منع إصدار تصاريح العمل لهيفاء وهبي في مصر، مؤكدة أن الفنانة الآن لديها كامل الحقوق لممارسة نشاطها الفني والحصول على التصاريح اللازمة للعمل داخل البلاد.

رفع الإيقاف من نقابة المهن التمثيلية



كما أعلنت نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الدكتور أشرف زكي، عن رفع الإيقاف عن هيفاء وهبي بعد انتهاء أزمتها مع شركة "الريماس" للتصالح بينهما وتم التنازل وديًا عن الشكوى التي كانت مقدمة ضدها من قبل الشركة، مما يسمح لها بمزاولة أنشطتها الفنية بشكل طبيعي.

تفاصيل الخلاف السابق



الخلاف بين هيفاء وهبي وشركة "الريماس" يعود إلى عام 2017، وكان يتعلق بمدير أعمالها آنذاك. ورغم حصول هيفاء على عربون التعاقد، فقد وقع النزاع بشأن تنفيذ بنود الاتفاق. إلا أن المنتج إسحق إبراهيم أكد لاحقًا أنه لا توجد خلافات حالية، وأن العلاقة بينهما قائمة على المودة والاحترام.

توقعات بالتعاون المستقبلي



بعد التصالح ورفع الإيقاف، أكد إسحق إبراهيم، المنتج والمسؤول في شركة "الريماس"، أن هناك احتمالية لتعاون فني جديد بين الشركة وهيفاء وهبي في الفترة المقبلة.