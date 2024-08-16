مصطفى كامل يلغي القرار الصادر بإيقاف هيفاء وهبي عن الغناء ويمنحها التصاريح



القاهرة - محمد ابراهيم - إيمانا بإعلاء قيم التسامح والتصالح والتراضي أصدرت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل بيانا أعلن فيه الصلح بين الفنانة هيفاء وهبي ومنظم حفلات، بعد أن اخلت اتفاق لاقامة حفل بالساحل الشمالي.

وقالت النقابة في بيان لها تعلن نقابة المهن الموسيقية عن انتهاء النزاع القائم بين الفنانة هيفاء وهبي ومنظم الحفلات ياسر الحريري، حيث حضر الطرفان امام الشئون القانونية بنقابة الموسيقيين واقرا بالتصالح والتراضي الودى ورد قيمة العربون الوارد بالشكوى.

وأضاف البيان بناء على ذلك تتقدم النقابة العامة للمهن الموسيقية بخالص الشكر للطرفان على احترامهما وتقديرهما لقرارات النقابة ومثولهما امام الشئون القانونية بالنقابة واعلاء قيم التسامح والتصالح فيما بينهما وبرغبة خالصه وصادقة، وبهذا التصافح فقد قررنا إلغاء القرار الصادر بمعرفة الشئون القانونية بعدم منح تصاريح العمل للفنانه هيفاء وهبي، ولهما كامل الحقوق في ممارسة عملها ومنحها التصاريح اللازمة للعمل.

وكان قد كشف الدكتور ممدوح الورداني، العضو المنتدب لشركة الريماس للإنتاج الفني، عن التطورات الجديدة بشأن الشكوى المقدمة من الشركة إلى نقابة المهن التمثيلية، ضد الفنانة هيفاء وهبي.

وقال الورداني، في بيانٍ صحفي، إنه "كان هناك خلافًا بالفعل، يعود تاريخه إلى عام 2017، متمثل بين شركة ريماس، ومدير أعمال هيفاء وهبي آنذاك، وبناءً عليه تقدمنا مؤخرًا بشكوى لنقابة المهن التمثيلية، وقد جرى التواصل بينها وبين والمنتج إسحق إبراهيم، رئيس مجموعة إسحق جروب، وتم توضيح الأمر بينهما".

وأوضح أنه جرى التنازل عن الشكوى المقدمة لنقابة الممثلين، برئاسة الدكتور أشرف زكي، مساء اليوم الأربعاء.

ومن جانبه، أكد المنتج إسحق إبراهيم، أنه لا توجد أي خلافات مع هيفاء وهبي، إذ تجمعهما علاقة مودة واحترام منذ سنوات، ومن المقرر أن يكون هناك تعاونا فنيًا خلال الفترة القليلة المقبلة.