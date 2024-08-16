عادل حقي يوجه الشكر لهند صبري بسبب " مفترق طرق"

القاهرة - محمد ابراهيم - وجه الموسيقار عادل الحقي الشكر للفنانة هند صبري بعد حديثها عنه بسبب مشاركته معهم في مسلسل “ مفترق طرق” عبر حسابه على موقع إنستجرام.

كتب عادل حقي:' شكرا للفنانة هند صبري على رقيها وذوقها واحترم فيكي فنك ومصداقيتك واعترافك شكرا لباقي فريق العمل

ويتكون مسلسل "مفترق طرق" من 45 حلقة، وهو مأخوذ من سيناريو عمل أجنبي حيث أنه مأخوذ عن المسلسل الأمريكي "The Good Wife"، وتدور أحداث المسلسل حول أليسيا فلوريك زوجة محامي كبير يدخل السجن بسبب فضيحة وقضايا فساد، وتتوالى الأحداث

ويضم مسلسل مفترق طرق، باقة كبير من النجوم، أبرزهم، هند صبري، على الطيب، إياد نصار، جومانا مراد، ماجد المصري، نهى عابدين ومن إخراج أحمد خالد موسى.