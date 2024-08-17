نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدًا.. إقامة حفل ختام المهرجان القومي للمسرح المصري بدار الأوبرا وتوزيع الجوائز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تختتم فعاليات ختام المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته السابعه عشر غدا الموافق السبت ١٧ اغسطس في تمام الساعه التاسعه مساءا والريد كاربت في تمام الثامنه مساءا

تفاصيل الحفل

وسيقام الحفل في المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية بحضور وزير الثقافه احمد فؤاد هنو ورئيس دار الأوبرا الدكتورة لمياء زايد والفنان محمد رياض رئيس المهرجان والفنانة سميحة أيوب

وسوف يتواجد عدد كبير من الفنانين والفنانات والمشاركين في الاعمال المسرحيه والندوات والورش التي قامت علي مدار أيام المهرجان وتكريم أعضاء لجان التحكيم وغيرهم الكثير..

وسيتم نقل حفل الحصاد وهو الختام بعد مده كبيره من التعب والمجهود المبذول من جانب رئيس المهرجان الفنان محمد رياض وكل فريق العمل والمشاركات المختلفه عن طريق شبكة تليفزيون الحياة على الهواء مباشره والإعلان قائمة الأعمال المسرحية التى فازت فى المسابقة الرسمية للمهرجان القومي للمسرح المصري

كما نقلت قناة الحياة حفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح أيضًا من دار الأوبرا المصرية...