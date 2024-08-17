نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بطريقة طريفة... هكذا احتفل محمد محمود عبد العزيز في عيد ميلاده في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

حرص الفنان محمد محمود عبد العزيز على الاحتفال بعيد ميلاده بطريقة طريفة، حيث شارك جمهوره بصورة له أثناء تناوله قطعة من التورتة من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،

وأرفق بالصورة تعليقًا قال فيه:" أنا وتورتة عيد ميلادي... مين بيعمل كده يوم عيد ميلاده؟".



وأضاف:" أسألكم الفاتحة والدعاء لأبويا ولكل ما رحلوا عنا".



تعليقات الجمهور على منشور محمد محمود عبد العزيز

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات ما فيش قطعة جاتوه، كل عام وانت بخير وصحة وسلامة يارب العالمين، الف هنا وعافية، العمر الطويل لك، ربنا يحقق لك كل ما تتمناه يارب العالمين، وغيرها من التعليقات.

آخر أعمال محمد محمود عبد العزيز



والجدير بالذكر آخر أعمال الفنان محمد محمود عبد العزيز مشاركته في مسلسل حضرة العمدة، الذي عرض في موسم رمضان 2023، وحقق نجاحا كبيرا بالتعاون مع باقة كبيرة من النجوم.



حضرة العمدة شارك خلاله عدد كبير من النجوم والفنانين منهم سميحة أيوب، أحمد بدير، صلاح عبد الله، محمد محمود عبد العزيز، محمود حافظ، أحمد رزق، دينا، إدوارد، محمود عبد المغني، شادى مقار، بسمة، وفاء عامر، كريم عبد الخالق، إيهاب فهمي، نهلة سلامة، مصطفى حشيش، محمد الصاوي، جميل برسوم، لطفى لبيب، صولا عمر، شيرى أشرف، أشرف طلبة، حسام داغر، أحمد أبو زيد، ومن تاليف إبراهيم عيسى، وإخراج عادل أديب.

ودارت أحداث حضرة العمدة حول، طمعً في سيطرة العائلة على قرية تل شبورة، يقنع جلال ابنة عمه صفية، الأستاذة الجامعية الأرملة، بتولي منصب عمدة القرية، ومن ثم تواجه صفية مشاكل لم تكن في حسبانها.

