نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد العوضي يتذكر الراحل حسام شوقي بصورة لهما معا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أحيا الفنان أحمد العوضي ذكرى الراحل حسام شوقي المشرف العام على إنتاج شركة سينرجي من خلال صورة لهما معا عبر حسابه الشخصي على موقع إنستجرام ".

واكتفى بنشره الصورة دون وضع تعليق عليها.

يستعد الفنان أحمد العوضي لمسلسله الجديد الذي ينافس به في موسم دراما رمضان 2025 المقبل، وتدور أحداثه في إطار صعيدي شعبي.

ويشهد المسلسل مشاركة 4 بطلات بجوار العوضي، وجاء تحت عنوان الملك، وجاري في الفترة الحالية التعاقد مع النجوم المشاركين في بطولته.

وتدور أحداث مسلسل الملك في إطار صعيدي شعبي، في مدينة سمالوط بمحافظة المنيا، مكون من 30 حلقة، وهم من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبدالسلام، وإنتاج شركة سينرجي.

ومن أبرز النجمات المرشحات للعمل ياسمين رئيس وميرنا نور الدين وسارة سلامة، ومن المقرر أن تنتهي الشركة المنتجة خلال الفترة المقبلة كافة التعاقدات مع أبطال العمل، إستعدادًا لبداية التصوير.