نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في حب وردة: ليلة من الطرب الأصيل تزين مسرح المحكى بأشهر أعمالها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحت سماء القاهرة وفي رحاب قلعة صلاح الدين التاريخية، تتواصل ليالى مهرجان القلعة الدولى للموسيقى والغناء في دورته الثانية والثلاثين، التي تُنظمها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، وفى الليلة الثانية من المهرجان تزين مسرح محكى القلعة بأنغام خلابة ممزوجة بأصوات الطرب الأصيل ومحملة بعبق التراث وذكريات الزمن الجميل فى حفلين بقيادة المايسترو الدكتور علاء عبد السلام.

تحت عنوان "ليلة في حب الفنانة وردة" قدمت فرقة الموسيقى العربية باقة من أجمل أغانيها الخالدة منها "مالي، أكدب عليك، العيون السود،لولا الملامه، بتونس بيك، اسمعونى، بلاش تفارق،قلبى سعيد،حلوه بلادى السمرا "، حيث أبدع في أدائها مجموعة من فنانى الموسيقى العربية "ألاء أيوب، رضوى سعيد، سارة زكي، ونهاد فتحي.

مثلت تلك الليلة تكريم للفنانة الكبيرة وردة، وإحياءً لذكراها الفنية التي لا تزال تنبض في قلوب عشاق الموسيقى والغناء.

وقبله استمتع الحضور بحفل أحياه كورال أطفال وشباب مركز تنمية المواهب، تدريب وقيادة الدكتور محمد عبد الستار وإشراف المدير الفنى للمركز الدكتور سامح صابر. قدم الكورال باقة من أغاني الزمن الجميل، التي أبدعتها أنامل كبار الملحنين، وتألقت أصواتهم العذبة في تقديم أعمال رائعة منها "سلم علي، آى والله، مستنياك، ان راح منك يا عين، هوا يا هوا، بهية،يونس فى بلاد الشوق، بتسأل ليه عليا، يابو الطاقية الشبيكة ،زى العسل،على صوتك، أسمر يا أسمرانى،مبيسألش عليا أبدا، سهر الليالي،احلف بسماها". وأبدع فى آدائها من المواهب الواعدة " محمد محمود، إيمان منصور، سندرا، نهى المصرى، أحمد فايد، ابو القاسم احمد، ملك جوهر، شيماء ضاحى، رقية،شمس،محمد بحيرى،أمل احمد خليفة ".

ختام الحفل



وشهد ختام الحفل صعود الدكتورة لمياء زايد، رئيس دار الأوبرا المصرية، لتحية المواهب الواعدة على أدائهم الراقي. وأشادت بأصواتهم العذبة وقدرتهم على إحياء روائع الزمن الجميل، مؤكدة على دور مركز تنمية المواهب في رعاية الطاقات الشابة.