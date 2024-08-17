نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كارمن سليمان تعلن عن موعد طرح أغنية "بكائيات" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الفنانة كارمن سليمان عن موعد أحدث أعماله الغنائية الجديدة، والتي تحمل اسم "بكائيات"، حيث حرصت على مشاركة جمهورها بصورة لها من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام”، وأرفقت بالصورة تعليقًا قالت فيها:" استنوا أغنيات بكائيات يوم الأربعاء الجاي على جميع المنصات الإلكترونية".

تعليقات الجمهور على منشور كارمن سليمان



وفور مشاركة المنشور نال على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات الف مليون مبروك، بالتوفيق والنجاح الدائم، دايما متميزة، ناطرينك، وغيرها من التعليقات.

كارمن سليمان تفوز بجائزة ملتقى التميز والإبداع العربي

حرصت الفنانة كارمن سليمان على مشاركة جمهورها بصورة لها من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، وأرفقت بتعليق قالت فيها:"كارمن سليمان جائزة أفضل مطرية 2024".



آخر أعمال كارمن سليمان



والجدير بالذكر آخر أعمال كارمن سليمان أغنية "حبايب قلبي" من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع وميكس وماستر عمرو الخضري ومن إخراج ساندي.

وجاءت كلمات أغنية "حبايب قلبي" على النحو الآتي:

قولوا لحبايب قلبي

اللي بيفرحولي

يدعولي من قلوبهم

الفرحة تم تم تم

هانت وبانت

والله دي هتبقى ليلة

وأنتم نحوا عيلة

ده وجودكم مهم مهم مهم

دي الفرحة جاية

من بعد شوقة

هتروق وتحلى

ولا أحلى روقة

واللي يحبنا يحب لنا الخير

ما هو برده يحق لنا

من بعد ما ياما استنينا

نفرح وتنور منازلنا

يا اللي مخاصمنا

إحنا نسينا الخصومة

ما أنتاش محتاج عزومة

ده كفاية علينا تهل تهل

الدنيا رضيت والأيام بتصالحنا

يبقى أنا وأنت اتصالحنا

والبعد ما بنا يقل يقل

دي الفرحة جاية

من بعد شوقة

هتروق وتحلى

ولا أحلى روقة

واللي يحبنا يحب لنا الخير

ما هو برده يحق لنا

من بعد ما ياما استنينا

نفرح وتنور منازلنا.

