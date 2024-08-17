نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في عيد ميلاده.. تعرف على أبرز المحطات الفنية لـ كريم عبد العزيز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يصادف اليوم السبت 18 أغسطس عيد ميلاد النجم كريم عبد العزيز، والذي تميز بالذكاء والإصرار والطموح والعزيمة والكاريزما فهو العاشق الولهان، والصديق المخلص، والاب الحنون، فهو فارس السينما وفتى أحلام الفتيات، ويرصد دوت الخليج الفني في هذا التقرير أبرز المحطات الفنية له.

بدأت موهبة كريم عبد العزيز منذ الصغر حيث شارك فى 3 أعمال أخرى هى "انتبهوا أيها السادة" إخراج والده محمد عبد العزيز، و"قاتل ما قتلش حد"، ثم فيلم "المشبوه" للمخرج سمير سيف، والذى جسد فيه ابن عادل إمام وسعاد حسنى واكتسب شهرة كبيرة من هذا الفيلم، ثم اختتم طفولته من خلال فيلم "منزل العائلة المسمومة" من إخراج والده أيضًا.

بدايته الفنية

كريم عبد العزيز دخل معهد السينما قسم إخراج، وعمل مساعد مخرج لفترة وجيزة، حتى اختارته الفنانة القديرة سميرة أحمد للتمثيل فى مسلسل "امرأة من زمن الحب"، وبعد ذلك استعان به المخرج شريف عرفة فى فيلم "اضحك الصورة تطلع حلوة" مع أحمد زكى وحقق شهرة كبيرة، وشارك فى فيلم "عبود على الحدود" مع علاء ولى الدين، ثم لعب دور البطولة أما منى زكى وحلا شيحة من خلال فيلم "ليه خلتنى أحبك"، وفيلم "عبود على الحدود" مع علاء ولى الدين، ثم لعب دور البطولة أما النجمتان منى زكى وحلا شيحة من خلال فيلم "ليه خلتنى أحبك".

أبرز أعمال كريم عبدالعزيز

ثم شارك بعدة أعمال أبرزها "حرامية في الـ KG2 "، و"حرامية في تايلاند"، و"الباشا تلميذ"، و"أبو علي"، و"واحد من الناس"، و"في محطة مصر"، وغيرها من الأعمال.

و قدم كريم أفلام حققت أعلى إيرادات بل ومنها كسرت الأرقام القياسية على مستوى شباك التذاكر حيث قدم "نادى الرجال السرى" والفيل الأزرق 2، البعض لا يذهب للمأذون مرتين"،ثم كيرة والجن، و"بيت الروبى" الذى وصلت إيراداته إلى 130 مليون جنيه.