مي عز الدين تتعرض لغصة في القلب

القاهرة - محمد ابراهيم - تعرضت الفنانة مي عز الدين لوعكة صحية، حيث حرصت على مشاركة جمهورها بمنشور من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،وأرفقت بالمنشور تعليقًا قالت فيها:" فيه غصة في قلبي بحاول بقدر ما أوتيت من قوة إني اتجاهلها واتجاهل أسبابها لأن مفيش حلول في أيدي ولكن ينتهي بيا المطاف كل يوم بالفشل".

وأضافت:" ولا يسعني سوى قول أحدهم الله قدر هذا والله كفيل به الله يكلفنا برحمته الواسعه وعفوه ورضوانه ويرينا ما يقر أعيننا ويشرح صدورنا آمين".



تعليقات الجمهور على منشور على مي عز الدين

وفور مشاركة المنشور نال على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات الف سلامه عليكي، ربنا يحفظك من كل شر، وغيرها من التعليقات.



تفاصيل مسرحية زواج اصطناعي



وشاركت مي عز الدين لاول مره في عمل مسرحي تحت عنوان زواج اصطناعي، في السعودية، ضمن فعاليات النسخة الرابعة من موسم الرياض، وتجسد عزالدين خلال العرض شخصية شروق التي تتعرض لأزمة في ليلة زفافها فتلجأ لخبير علاقات عاطفية، يجري لها تجربة حديثة مع زوجها، بواسطة الذكاء الاصطناعي، تجعلها تعيد التفكير في مشروع زواجها بالكامل، ويشاركها البطولة محمد أنور، بديلا لمحمد سلام، وبيومي فؤاد ودنيا المصري ومصطفى غريب وإيمان السيد وسليمان عيد.



آخر أعمال الفنانة مي عز الدين في الدراما

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة مي عز الدين في الدراما هو مشاركتها في مسلسل "سوق الكانتو" الذي عرض ضمن الموسم الرمضاني الماضي لعام 2023، المسلسل من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي، ويضم عددًا من النجوم مثل أمير كرارة، فتحي عبدالوهاب، مي عز الدين، ثراء جبيل، سلوى عثمان، محمود البزاوي، وعبدالعزيز مخيون، دارت أحداث المسلسل في عام 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد، حول شاب الذي يجسدة أمير كرارة، وسط حكايات عن السوق يعود تاريخها لوقت مضى، كما تنشأ بين طه القماش وراوية قصة حب قوية تشهد العديد من الصعوبات خلال الأحداث.

كما شاركت في بطولة مسلسل “ جزيرة غمام” طارق لطفي، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد أمين، رياض الخولى، محمد جمعة، هبة عبد الغنى، هاجر الشرنوبى، ميار الغيطى، دينا أحمد وعدد آخر من الفنانين، ويطلوا بظهور خاص الفنان عبد العزيز مخيون ووفاء عامر كضيوف شرف علي المسلسل، من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى.

