هيدي كرم: أنا تربية راهبات ومنظمة بشكل مرضي.. فيديو

القاهرة - محمد ابراهيم - أكدت الفنانة هيدي كرم على أنها منظمة جدًا بشكل مرضّي، ولديها إحساس بالإلتزام كبير للغاية؛ نظرًا لأنها تنتمي لبرج العذراء، كما أنها تربية مدارس الراهبات فرنساوي والتي تتميز بالحدة والإلتزام.

تصريحات هيدي كرم

وأضافت هيدي كرم، في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج سبوت لايت، المذاع على قناة صدى البلد، أن المخرجة آيتن أمين، طلبت منها أثناء التحضيرات لفيلم «آل شنب»، أن تتحدث بخامة صوت حادة، ولغة جسّد معينة، لكي تتناسب مع طبيعة شخصيتها ضمن أحداث الفيلم.

هيدي كرم تكشف تفاصيل تعاونها مع المخرجة آيتن أمين

وأشادت هيدي كرم بتعاونها مع المخرجة آيتن أمين، مؤكدة على أنها شخصية منظمة جدًا، ولديها أسلوب في إدارة توجيه الممثل للتغير من نفسه وتؤمن ان من واجبها وضع الممثل على طريق مختلف عن الأدوار التي قدمها في السابق، ولكنها ليست مخرجة ديكتاتورية في التمثيل مثل بعض المخرجين الذين يتحكموا في طريقة تمثيل الممثل.