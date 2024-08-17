نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مهرجان الإسكندرية السينمائي يكرم الفنان لطفي لبيب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة عن تكريم النجم القدير لطفي لبيب في دورته ال ٤٠ والمقرر إقامتها خلال الفترة من ١ إلي ٦ أكتوبر المقبل تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية.

تكريم مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط

يتم التكريم خلال حفل الإفتتاح بقاعة مكتبة الإسكندرية بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام، حيث سيتم تقديم لطفي لبيب كأحد أعمدة السينما المصرية، الذي أثرى الفن بأدواره المتميزة على مدى عقود.

كلمة لطفي لبيب من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط

ومن جانبه أعرب لبيب عن سعادته الكبيرة بهذا التكريم، وقال لبيب: "أشعر بالفخر والامتنان لكل من ساندني ودعمني طوال مسيرتي، وهذا التكريم هو دفعة قوية لي لمواصلة العمل وتقديم المزيد من الأعمال التي تليق بجمهوري الحبيب.

أهم أعمال لطفي لبيب

من أهم أعمال لطفي لبيب التي ستظل عالقة في أذهان الجمهور: فيلم "السفارة في العمارة" الذي قدم فيه دور السفير الإسرائيلي، وفيلم "مرجان أحمد مرجان" الذي شارك فيه إلى جانب النجم عادل إمام، وفيلم "التجربة الدنماركية". بالإضافة إلى أدواره التلفزيونية المتميزة مثل دوره في مسلسل "البيت الكبير" و"ليالي الحلمية".

تفاصيل مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط

مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط يعتبر أحد أبرز المهرجانات السينمائية في المنطقة، ويهدف إلى تعزيز التبادل الثقافي والفني بين دول البحر المتوسط، وتكريم الفنانين الذين ساهموا في إثراء السينما بأعمالهم المتميزة.

بهذا التكريم، يضيف لطفي لبيب إلى سجله الحافل محطة جديدة من النجاح والاعتراف الجماهيري، مؤكدًا مكانته كأحد أبرز نجوم السينما في مصر والعالم العربي