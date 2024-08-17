نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسلسل جديد.. تفاصيل أحدث أعمال محمد رجب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأ الفنان محمد رجب مؤخرا التحضير لفيلم جديد، من المقرر الكشف تفاصيله خلال الفترة المقبلة، من تأليف محمود حمدان، يدور احداثه في إطار كوميدي، مكون من 30 حلقة.

تأجيل مسلسل محمد رجب الجديد

وقرر محمد رجب تأجيل تصوير مسلسله الجديد الذى كان من المقرر عرضه فى الأوف سيزون من تأليف محمود حمدان، وذلك بسبب وفاة المنتجين الأربعة بشركة سينرجي والتى تتولي إنتاج المسلسل.

تفاصيل مسلسل محمد رجب الجديد

ويراهن محمد رجب على هذا المسلسل فسوف يظهر فيه بشكل جديد عن ما إعتاد أن يقدمه للجمهور، وإختار محمود حمدان لكتابة المسلسل، وهو مكون من 30 حلقة، المسلسل في المرحلة الأولى من الكتابة، ويدور في إطار كوميدي ويقرب لـ ستايل السينما، وسوف يعرض في الأوف سيزون قبل رمضان.

دانا حلبي تكشف حقيقة زواجها من الفنان محمد رجب

سبق، تحدثت الممثلة اللبنانية دانا حلبي على واقعة ارتباطها بالفنان محمد رجب، أثناء تواجدها مع المذيعة مروة صبري في برنامج قعدة ستات، وقالت: "النجم محمد رجب أنا بحبه أوي واشتغلت معاه، أي نجم عليه الضوء هيطلع عليه شائعات كتير، ومش هعلق على موضوع زواجي منه، وبغض النظر إنها شائعة أو لا أنا مش هأكدها أو أنفيها، الموضوع ده مش عاوزة أتكلم فيه خالص"، لتنهي كلامها قائلة: "لو طلعنا تريند فأنا مزة حلوة وماشية مع نجم".

آخر أعمال محمد رجب

وكان آخر أعمال محمد رجب هو ظهوره كضيف شرف في رمضان الماضي بمسلسل الحشاشين، وقدم خلاله شخصية أمير قلعة ألموت، وترك مشهده بصمة وأثر كبير في المشاهدين، كما أشاد به النقاد والمتابعين، والعمل كان من بطولة كريم عبدالعزيز، فتحي عبدالوهاب، أحمد عيد، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، إسلام جمال، سوزان نجم الدين، ميمي جمال، نور إيهاب، سارة الشامي، أحمد عبدالوهاب، وأحمد غزي ومن تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي.

وأيضا شارك محمد رجب في رمضان 2023، بمسلسل الكتيبة 101، وتناول العمل بطولات الجيش المصري، وقدم بطولته عمرو يوسف، آسر ياسين، خالد الصاوي، فتحي عبدالوهاب، والمسلسل من تأليف إياد صالح وإخراج محمد سلامة، وايضا شارك في مسلسل مشوار الونش، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، تكون من 45 حلقة، وشارك به ميريهان حسين، محمود عبدالمغني، ميمي جمال، دانا حلبي، منة فضالي، بسمة داود، محسن منصور، وحبيبة محمد، والعمل من تأليف أحمد عبدالفتاح وإخراج إسماعيل فاروق.